La Regione Campania ha stanziato 600mila euro per le visite di Papa Leone XIV a Napoli, Pompei e Acerra
La Regione Campania stanzia fino a 600mila euro per sostenere l’organizzazione delle visite pastorali di Papa Leone XIV, previste l’8 maggio a Napoli e Pompei e il 23 maggio ad Acerra. La decisione è contenuta nella delibera della giunta di Roberto Fico approvata il 23 aprile, che definisce il perimetro operativo e finanziario dell’intervento.
Il contributo è una tantum e servirà a coprire le spese per sicurezza, accoglienza e organizzazione degli eventi, in un quadro di coordinamento già avviato in Prefettura con Comuni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e strutture ecclesiastiche. Le risorse saranno erogate ai Comuni coinvolti – Napoli, Pompei e Acerra – ma solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Palazzo Santa Lucia procederà a una variazione di bilancio, spostando 600mila euro sulla missione “Soccorso civile”, legata alla Protezione civile, per finanziare un capitolo di nuova istituzione destinato proprio agli eventi. I pagamenti, viene specificato nella delibera, avverranno in tranche e saranno gestiti dalla Direzione generale della Protezione civile in raccordo con quella delle Risorse finanziarie.
La delibera inquadra le visite del Pontefice come «eventi di rilevanza istituzionale, culturale e sociale», con potenziali ricadute anche economiche sul territorio. Da qui la scelta della Regione di intervenire direttamente, affiancando i Comuni nella gestione di un appuntamento che richiederà un imponente dispositivo organizzativo e di sicurezza.