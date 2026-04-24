La Regione Campania ha stanziato 600mila euro per le visite di Papa Leone XIV a Napoli, Pompei e Acerra

La delibera approvata il 23 aprile copre sicurezza e accoglienza per gli eventi dell’8 e del 23 maggio, ma i Comuni riceveranno i soldi solo dopo aver rendicontato le spese.

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La Regione Campania stanzia fino a 600mila euro per sostenere l’organizzazione delle visite pastorali di Papa Leone XIV, previste l’8 maggio a Napoli e Pompei e il 23 maggio ad Acerra. La decisione è contenuta nella delibera della giunta di Roberto Fico approvata il 23 aprile, che definisce il perimetro operativo e finanziario dell’intervento.

Il contributo è una tantum e servirà a coprire le spese per sicurezza, accoglienza e organizzazione degli eventi, in un quadro di coordinamento già avviato in Prefettura con Comuni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e strutture ecclesiastiche. Le risorse saranno erogate ai Comuni coinvolti – Napoli, Pompei e Acerra – ma solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Palazzo Santa Lucia procederà a una variazione di bilancio, spostando 600mila euro sulla missione “Soccorso civile”, legata alla Protezione civile, per finanziare un capitolo di nuova istituzione destinato proprio agli eventi. I pagamenti, viene specificato nella delibera, avverranno in tranche e saranno gestiti dalla Direzione generale della Protezione civile in raccordo con quella delle Risorse finanziarie.

La delibera inquadra le visite del Pontefice come «eventi di rilevanza istituzionale, culturale e sociale», con potenziali ricadute anche economiche sul territorio. Da qui la scelta della Regione di intervenire direttamente, affiancando i Comuni nella gestione di un appuntamento che richiederà un imponente dispositivo organizzativo e di sicurezza.