Operato l’uomo evirato dalla moglie ad Angri. Si è presentato in ospedale con l’organo in ghiaccio

Il 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all’uretra. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

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È stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è ricoverato, l'uomo di 41 anni che ieri, venerdì 1° maggio, è stato evirato dalla moglie mentre dormiva, ad Angri, nella provincia di Salerno. Da quanto si apprende, l'uomo si è presentato nel nosocomio nocerino con la parte del pene che la moglie gli ha tagliato utilizzando un coltello conservata in ghiaccio: in ospedale, il 41enne è stato così operato per bloccare la copiosa perdita di sangue e per cercare di limitare i danni all'uretra. Anche se le ferite riportate sono gravi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo evirato dalla moglie che aveva scoperto un tradimento

Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, venerdì 1° maggio, al culmine di una lite tra il 41enne e la moglie, una 35enne, entrambi originari del Bangladesh: la donna, infatti, avrebbe scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è quella che la donna potrebbe aver narcotizzato il pasto del marito, attendendo che il sonnifero facesse effetto e poi, approfittando dell'incoscienza del 41enne, tagliandogli parte del pene con un coltello.

L'uomo è riuscito ad uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118: i sanitari, giunti sul posto, hanno trasportato il 41enne d'urgenza in ospedale. La donna, invece, nel frattempo, è stata arrestata dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto; i militari dell'Arma stanno ora conducendo le indagini per fare piena luce sulla vicenda e ricostruire con precisione quanto accaduto.