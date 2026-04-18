Donna picchiata a pugni in faccia da un uomo a Pontecagnano: ricoverata all’ospedale di Battipaglia

Una donna di 46 anni è stata aggredita da un uomo in via Volta a Pontecagnano Faiano. Soccorsa dall’ambulanza e portata in ospedale a Battipaglia. Indagano i carabinieri.

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Una donna di 46 anni è stata aggredita da un uomo questa mattina, sabato 18 aprile, in via Alessandro Volta a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, sembrerebbe al culmine di una lite. La vittima ha riportato vari traumi al volto. Si ipotizza che sia stata colpita con pugni o schiaffi alla faccia. L'aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe un conoscente. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. La donna, subito soccorsa, è stata poi trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia.

La lite in via Volta a Pontecagnano Faiano, indagano i carabinieri

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i soccorritori della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, allertati dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Sul posto l’equipaggio ha preso in carico una donna italiana di 46 anni, vittima di un’aggressione da parte di persona a lei nota. La motivazione sembrerebbero dissidi tra le parti. L’intervento si è svolto in coordinamento con i Carabinieri della locale Stazione, giunti immediatamente per i rilievi del caso e per garantire la sicurezza della scena.

Dopo la stabilizzazione e le prime cure, la 46enne è stata trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei sanitari. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Pontecagnano Faiano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.