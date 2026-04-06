Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti, grave 50enne: incidente in via Piave

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Scontro tra due auto a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nel sinistro restano ferite due persone: un uomo di 50 anni, alla guida di una Panda, e un 30enne, che conduceva una 500 L. Ad avere la peggio è stato il primo, trasportato in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso ospedaliero, è ricoverato in prognosi riservata: è grave. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, attorno alle 19,30, in via Piave, nel comune del Salernitano.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, il personale sanitario ed i vigili del fuoco. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli attimi che hanno portato all'incidente. Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero state coinvolte due vetture: una Fiat 500 L ed una Fiat Panda. Subito dopo l'impatto si è capito che la situazione era grave ed è stata allertata la centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno che ha attivato una ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento.

Il personale medico ed infermieristico è arrivato sul posto per soccorrere i feriti. L'automobilista 50enne era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della Fiat Panda, visibilmente ferito: i soccorritori hanno dovuto segare le lamiere accartocciate con i flex per liberarlo. Dopodiché il 50enne ha ricevuto le prime cure mediche del caso, è stato stabilizzato ed immobilizzato. Quindi, l'uomo è stato trasportato in ospedale per il ricovero. Meno gravi le condizioni del 30enne che stava conducendo la monovolume 500 L. Avrebbe riportato solo lievi ferite e per lui non sarebbe stato necessario il ricovero ospedaliero.