Scontro tra moto a Salerno, c’è un ferito in ospedale: incidente stradale in via Torrione

Incidente stradale in via Torrione a Salerno, dove si sono scontrati una moto e uno scooter. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo, conducente di uno dei mezzi. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, attorno alle ore 16. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e il personale sanitario dell'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, inviata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Il malcapitato è stato soccorso. Dopo le prime cure mediche del caso, prestate sul posto, il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona, per eventuali ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni, il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. Sono state raccolte le prime testimonianze nell'immediatezza dei fatti per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale e sono stati eseguiti i primi rilievi. Mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. L'impatto tra i due mezzi a due ruote è stato violento. Entrambi i motocicli sono rimasti danneggiati. Uno ha perso vistosamente carburante, che è andato a raccogliersi in una pozza sul selciato stradale. A seguito del sinistro, la circolazione su via Torrione è stata provvisoriamente interrotta per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza della zona. Una volta rimossi i mezzi danneggiati, è stato possibile ripristinare la regolare circolazione.