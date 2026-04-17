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Si schianta con lo scooter, ferita 64enne in un incidente a Bellizzi: trasportata in ospedale a Salerno

Incidente stradale in via Roma e Bellizzi, in provincia di Salerno. Ferita una donna di 64 anni, portata in ospedale.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Scooter senza controllo si schianta sull'asfalto, distruggendosi. Ferita la conducente, una donna di 64 anni, che ha riportato fratture alle gambe. Il violento incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, attorno alle ore 11,00, in via Roma e Bellizzi, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo del sinistro sono arrivati subito i soccorsi, con gli agenti della Polizia Municipale, e i volontari della Vopi, associazione Pronto Intervento, allertati dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno.

Incidente in via Roma a Bellizzi, ferita 64enne

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo via Roma, quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo a due ruote, cadendo rovinosamente a terra. L'impatto è stato molto forte e la 64enne, ha riportato un trauma agli arti inferiori. Immediata la chiamata della Polizia Locale al 118. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La Centrale Operativa ha attivato i volontari dell’Associazione Vopi che sono giunti sul posto in pochi minuti con un’ambulanza. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure mediche sul posto alla donna ferita e averla rassicurata, hanno immobilizzato l’infortunata sul luogo dell’incidente per evitare danni maggiori. Successivamente, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata messa sotto osservazione. Le sue condizioni, secondo quanto riscontrato dal personale sanitario, non desterebbero particolare preoccupazione.

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