Castellabate, si ribalta la gru: ferito operaio, trasportato in elisoccorso in ospedale

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell’area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi alle caviglie e alla zona sacrale.

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La gru si sarebbe inclinata improvvisamente durante alcune operazioni tecniche e si sarebbe capovolta; l'operatore alla guida, sbalzato dall'abitacolo, è finito rovinosamente a terra. È la ricostruzione dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 23 marzo, a Castellabate, in provincia di Salerno, e che ha causato il ferimento di un operaio. L'uomo è stato soccorso e trasportato con una eliambulanza all'ospedale "Ruggi" di Salerno; ha riportato diversi traumi, in particolare alla zona sacrale e alle caviglie, ma è rimasto sempre cosciente.

L'incidente sul lavoro è avvenuto all'interno dell'area dell'impianto di depurazione. A dare l'allarme, i colleghi della vittima, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi; sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area, e il personale sanitario del 118. L'operaio è stato prima stabilizzato sul posto e successivamente, viste le condizioni e l'urgenza di trasportarlo in ospedale nel minor tempo possibile, è stato attivato l'elisoccorso. Trasferito al Ruggi, è stato sottoposto ad ai controlli medici del caso per verificare eventuali lesioni ulteriori; le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto; stando a quanto fino ad ora emerso, l'incidente sul lavoro sarebbe avvenuto durante le normali operazioni di servizio. Parallelamente, come da prassi in questi casi, sono stati avviati i controlli sull'inquadramento lavorativo dell'operaio rimasto ferito e sulle mansioni di cui si stava occupando.