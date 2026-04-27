Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello, tre operai feriti: uno di loro estratto dalle macerie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che sono stati portati in ospedale.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, dove è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Al momento del crollo, all'interno dell'edificio, si trovavano tre operai, impegnati nei lavori di ristrutturazione, che sono rimasti feriti; in particolare, uno degli operai è stato bloccato sotto le macerie. Sul posto, intorno alle 11 di questa mattina, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, anche con l'ausilio di squadre Usar (Urban search and rescue); i pompieri si sono subito adoperati per estrarre il malcapitato dalle macerie della palazzina crollata. Tutti e tre gli operai soccorsi sono stati trasportati negli ospedali più vicini; le loro condizioni di salute, al momento, non sono note.

Una volta concluse le operazioni di soccorso – che sono andate avanti per tutta la mattinata – i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Ai pompieri e alle forze dell'ordine spetterà, poi, il compito di eseguire tutti i rilievi del caso per determinare con precisione le cause che hanno portato al crollo del solaio e individuare eventuali responsabilità.