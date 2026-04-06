Incidente tra due auto sulla via del Mare in Cilento: tre persone ferite in ospedale

Scontro tra due auto nella serata di ieri a Perdifumo, cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

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Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, nella domenica di Pasqua, a Perdifumo, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno: due automobili si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri, domenica 5 aprile, sulla cosiddetta via del Mare: una Ford Focus e una Mercedes Classe A si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Tempestivo è stato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari della Valcalore di Santa Maria di Castellabate, della Croce Rossa di Capaccio Paestum e della Misericordia di Omignano, che hanno prestato soccorso ai feriti: nell'impatto tra le due vetture, infatti, due coniugi di 50 e 47 anni che si trovavano a bordo della Focus e un 30enne che conduceva la Mercedes, hanno riportato conseguenze. La coppia è stata portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Battipaglia, mentre il giovane è stato portato all'ospeale San Luca di Vallo della Lucania: fortunatamente, nessuno dei tre ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli e quelli della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, al momento ancora in corso di accertamento, e per individuare eventuali responsabilità.