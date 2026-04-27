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Raffaele Cinque ucciso dal suo stesso clan: arrestati 3 del gruppo della Stadera dei Contini

Cinque venne ucciso nel 2024, per sfuggire ai killer si lanciò dal balcone; l’omicidio sarebbe da inquadrare nei contrasti per la gestione dell’illecito nel quartiere napoletano di Poggioreale.
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A cura di Nico Falco
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Immagine di repertorio
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Lo avevano raggiunto in casa sua, lo avevano inseguito nell'appartamento e, quando lui si era lanciato nel cortile interno per scappare, i killer erano tornati giù e gli avevano sparato alla testa. Sarebbe da inquadrare in contrasti interni nella gestione del traffico di droga e dell'illecito nell'area di via Stadera l'omicidio di Raffaele Cinque, il 50enne ucciso agli inizi del 2024 nella sua abitazione di via dello Scirocco; questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza nei confronti di tre persone: sono tutte inquadrate nello stesso gruppo criminale della vittima.

I destinatari della misura sono ritenuti elementi di vertice del gruppo "della Stadera", costola del clan Contini dell'Alleanza di Secondigliano che fa riferimento alla famiglia Bove: in manette Salvatore Bove, unico dei tre libero prima dell'operazione, e Giuseppe Bove e Gennaro Ziccardi, già detenuti per altra causa, ai quali il provvedimento è stato notificato in carcere.

L'agguato risale al 21 gennaio 2024. Il corpo venne rinvenuto nel cortile interno dello stabile in cui abitava Cinque; lesioni da caduta, che rivelavano fosse precipitato, ma soprattutto colpi di pistola, da cui era stato chiaro che non si era trattato di un incidente o di altro ma di un omicidio. I successivi rilievi avevano portato a ricostruire la dinamica: i killer avevano raggiunto il 50enne in casa e lui aveva provato a scappare, in un estremo tentativo di salvarsi la vita si era lanciato nel vuoto per sfuggire alle pistole. Ed era emersa l'ipotesi che vittima e assassini si conoscessero, che l'uomo avesse aperto la porta perché aveva riconosciuto volti familiari. Una trappola, insomma.

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Riscontri a questa tesi sono poi emersi dalle indagini che hanno portato all'operazione eseguita dalla Polizia di Stato oggi, 27 aprile, su delega del Procuratore di Napoli: una serie di perquisizioni mirate e misura cautelare per i tre responsabili, gravemente accusati di omicidio pluriaggravato e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Cronaca
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Raffaele Cinque ucciso dal suo stesso clan: arrestati 3 del gruppo della Stadera dei Contini
Oggi l'ordinanza eseguita dalla Polizia. L'uomo venne ucciso nel 2024, si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer
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