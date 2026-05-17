Arrestato in Spagna Pietro Izzo, reggente del clan Ricciardi: era latitante da 1 anno

Izzo, 60 anni, è stato rintracciato dalla polizia italiana e da quella spagnola ad Alicante. Considerato il reggente del clan Licciardi, Pietro Izzo era latitante dal giugno del 2025.

Pietro Izzo, arrestato in Spagna

È stato arrestato nelle scorse ore ad Alicante, in Spagna, il latitante Pietro Izzo, 60 anni, considerato dagli inquirenti il reggente del clan Licciardi: Izzo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e dal Grupo Localizacion della Udyco della Comisaria General Policia Judicial della Policia Nacional spagnola. Potendo contare su una vasta rete di favoreggiatori, Pietro Izzo era sfuggito alla cattura il 25 giugno del 2025, quando nei suoi confronti i giudici avevano emesso un decreto di fermo per estorsione aggravata dal metodo mafioso; da allora e fino alle scorse ore, il 60enne si era reso irreperibile.

Pietro Izzo rintracciato grazie a un viaggio in Spagna organizzato dalla famiglia

L'attività investigativa messa in campo dopo la fuga di Izzo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea e condotta dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Napoli – con l'ausilio di ENFAST Italia, Europol 4 e della Sezione Investigativa della Polizia di Frontiera aerea di Capodichino – ha permesso di raccogliere elementi investigativi tali da ritenere che il 60enne si trovasse in Spagna, precisamente ad Alicante, dove, come detto, è stato poi effettivamente arrestato mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari. È stato proprio grazie ai familiari di Izzo se gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua posizione. Ad attirare l'attenzione degli investigatori, infatti, sono stati i preparativi di un viaggio in Spagna organizzato proprio ai parenti più stretti del latitante.