Traffico di droga, arrestate 23 persone all’alba nel Nolano: avrebbero agito per agevolare il clan Russo

Blitz di Polizia, Squadra Mobile e DDA all’alba di oggi, 23 persone arrestate in una maxi-operazione: la banda attiva tra Nola e zone limitrofe.

Il blitz all’alba

Un maxi blitz all'alba di oggi, martedì 28 aprile, ha portato all'arresto di 23 persone da parte della Polizia di Stato: l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda una indagine diretta dalla Procura della Repubblica sul traffico di droga tra Nola e zone limitrofe. Le 23 persone arrestate stamane sono tutte gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione criminale denominata clan Russo, attiva proprio nel Nolano.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.) della Polizia di Stato italiana: da quanto ricostruito, sarebbe emersa una vera e propria struttura organizzata, dedita al traffico di droga, con ramificazioni e contatti con soggetti e fornitori non solo facenti parte della provincia di Napoli, ma anche in altre regioni italiane e all'estero. Secondo gli inquirenti, inoltre, l’organizzazione si sarebbe avvalsa anche di piazze di spaccio "itineranti" mediante la cessione degli stupefacenti realizzata con l’opera di vari pusher.