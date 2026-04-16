Più di 700 chili di droga dalla Spagna all’Italia, due napoletani arrestati: erano ricercati da oltre un anno

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga dalla Spagna all’Italia.

Sono accusati di aver spostato, dalla Spagna all'Italia, ingenti quantitativi di droga, più di 700 chili: nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, la Polizia di Stato, su richiesta delle autorità spagnole, ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di un mandato di arresto europeo. I due uomini, arrestati dopo incessanti ricerche da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, sono ritenuti responsabili, a partire dal febbraio del 2025, di aver partecipato a un'associazione finalizzata al traffico di droga alla Spagna – e in particolare dalla Catalogna – all'Italia; la sostanza stupefacente veniva occultata all'interno di grossi tir adibiti al trasporto merci.

Nello specifico, uno dei due arrestati risulta aver preso parte, più volte tra il luglio e il settembre del 2025, alle operazioni di carico di alcuni camion in partenza dalla Spagna – poi condotti da altri complici – che, all'esito di un controlli da parte della polizia spagnola, erano stati trovati pieni di droga: le autorità iberiche, infatti, hanno sequestrato, nei dintorni della città di Girona, 252 chili di cocaina, 509 chili di hashish e 10 chili di marijuana.

L'altro arrestato, invece, è ritenuto responsabile di aver preso parte, il 7 febbraio del 2025, alle operazioni di preparazione di un carico di 76,15 chili di cocaina, poi sequestrati quello stesso giorno dalla polizia spagnola nei dintorni di Cornellà de Llobregat. I due arrestati sono stati portati in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.