Dalla Spagna a Napoli con 12 chili di droga nel doppiofondo dell’auto, 6 arresti

La Guardia di Finanza di Aversa ha arrestato quattro spagnoli e 2 italiani, ritenuti coinvolti in un traffico di droga dalla Spagna all’Italia; complessivamente nelle indagini sotto chiave 300 chili di stupefacenti.

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Sei persone sono finite in manette perché ritenute coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti dalla Spagna all'Italia: si tratta di quattro spagnoli, accusati di avere effettuato il trasporto, e di due italiani, che avrebbero ricevuto da loro 12 chili di hashish e li avrebbero spacciati tra le province di Napoli e di Salerno. Gli arresti sono arrivati nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dalla Guardia di Finanza di Aversa (Caserta). I quattro spagnoli sono stati arrestati a Cadice dalla polizia spagnola.

I due italiani erano già stati arrestati nel gennaio 2025, nella prima fase dell'indagine, insieme ad altre dieci persone; dagli accertamenti era emerso un traffico di cocaina e hashish tra Spagna e Italia nel quale erano gli italiani ad occuparsi del trasporto, con viaggi tra i due Paesi effettuati soprattutto usando dei tir; in questo caso, invece, secondo le Fiamme Gialle, è accaduto il contrario: sono stati gli spagnoli a portare la droga in Campania, spostandosi in un'automobile dotata di doppifondi per nascondere i 12 chili di hashish.

L'indagine è partita nel febbraio 2024 ed è stata condotta anche con l'Agenzia europea Eurojust. Sono stati ricostruiti i sistemi e le rotte utilizzati per far arrivare in Italia grosse quantità di cocaina e hashish. Uno dei carichi, 50 chili di cocaina, è stato intercettato mentre veniva trasportato lungo la Nola-Villa Literno; complessivamente le indagini hanno portato al sequestro di quasi 300 chili di droga che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10 milioni di euro. Alle operazioni hanno dato supporto la direzione centrale per i servizi antidroga, Eurojust, Europol, l'Ufficio dell'estero per la sicurezza presso l'ambasciata italiana a Madrid, Scip e Udyco – Greco Costa del Sol – della Polizia national spagnola.