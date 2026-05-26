Blitz a Caivano, sgominata banda di trafficanti di droga: 12 arresti all’alba

Dieci persone in carcere, 2 ai domiciliari: sono indiziati per vari reati, tra cui traffico di droga, esplosione di colpi d’arma da fuoco ed estorsione.

Dodici persone arrestate all'alba di oggi a Caivano in un maxi blitz anti-droga della Polizia di Stato. Dieci di loro sono in carcere, altri due ai domiciliari. Sono tutti indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, oltre che di estorsione e tentata estorsione nonché porto in luogo pubblico di arma con matricola abrasa e esplosione di colpi d’arma da fuoco al fine di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica, delitti questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli anche con l’ausilio del Commissariato di Polizia di Stato di Afragola, hanno fatto emergere come il gruppo fosse attivo a Caivano sia nello spaccio di droga, sia nelle estorsioni. Emerso anche un tentativo estorsivo nei confronti di un imprenditore edile risultato titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra.