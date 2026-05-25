Elezioni in Campania, i risultati delle comunali: chiusi i seggi, a Salerno De Luca in vantaggio, attesa per Avellino

Due persone denunciate dai carabinieri a Casandrino e Mugnano, comuni dell'area nord di Napoli chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio. Nel primo caso, i militari hanno fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale, tra cui i fac-simile di schede elettorali e volantini. Soldi e merce sono stati sequestrati, assieme al telefonino. A Mugnano di Napoli, invece, i carabinieri hanno scoperto 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano all'interno di un sottosella di uno scooter. Il materiale elettorale era conservato assieme ad alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa. In precedenza, i carabinieri avevano notato uno scambio all’esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo a Mugnano. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter.