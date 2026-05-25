Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 46,3%, exit poll e proiezioni dopo le 15

Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: si vota in circa 750 comuni, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Nella prima giornata di consultazioni, il dato dell'affluenza si ferma al 46,3%: oggi il dato definitivo dopo le ore 15, con i primi exit poll e proiezioni. Si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, con una o due preferenze tra i candidati della stessa lista, purché siano di genere diverso (nei Comuni sotto i 5mila abitanti si può dare una sola preferenza). È possibile il voto disgiunto, cioè votare per un candidato sindaco e poi per una lista diversa da quelle che lo sostengono, ma solo nei Comuni oltre i 15mila abitanti.

Elezioni comunali 2026, i risultati e le ultime notizie: