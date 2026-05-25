Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 46,3%, exit poll e proiezioni dopo le 15

Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: si vota in circa 750 comuni, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Nella prima giornata di consultazioni, il dato dell'affluenza si ferma al 46,3%: oggi il dato definitivo dopo le ore 15, con i primi exit poll e proiezioni. Si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, con una o due preferenze tra i candidati della stessa lista, purché siano di genere diverso (nei Comuni sotto i 5mila abitanti si può dare una sola preferenza). È possibile il voto disgiunto, cioè votare per un candidato sindaco e poi per una lista diversa da quelle che lo sostengono, ma solo nei Comuni oltre i 15mila abitanti.
Elezioni comunali 2026, i risultati e le ultime notizie:
- Orari dei seggi e come si vota alle amministrative
- I candidati nelle principali città al voto: Venezia | Reggio Calabria | Prato | Salerno
Come si vota per le elezioni comunali 2026: la legge elettorale
La legge elettorale prevede meccanismi diversi nei Comuni sopra e sotto i 15mila abitanti. Solo sopra i 15mila abitanti si applica il voto disgiunto, cioè si può votare per un candidato sindaco e una lista che appartiene a un'altra coalizione. E solo sopra i 15mila abitanti, se nessuno ottiene la maggioranza assoluta dei voti, scatta il ballottaggio il programma il 7 e l'8 giugno 2026. In Sicilia basta prendere il 40% dei voti per vincere al primo turno. In più, in tutta Italia nei Comuni sotto i 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza; in quelli più grandi c'è spazio per una o due preferenze, ma se sono due devono andare a persone di genere diverso.
In Lazio si vota a Fondi e altri 36 Comuni
Più breve la lista di Comuni che partecipano alle elezioni amministrative 2026 nel Lazio: sono solo 37, senza alcun capoluogo di provincia. La provincia maggiormente interessata è la Città metropolitana di Roma, con 17 Comuni. In provincia di Viterbo, invece, solo tre città vanno a votare di cui solo una (Civita Castellana) è oltre i 15mila abitanti.
Dove si vota in Campania: Salerno e Avellino tra i comuni alle urne
Alle elezioni comunali in Campania sono 90 i Comuni che vanno al voto oggi. Due capoluoghi di provincia: Salerno e Avellino. In provincia di Napoli ben 26 città scelgono un nuovo sindaco. Nella lista di Comuni campani alle urne ce ne sono anche 23 le cui amministrazioni sono state sciolte prima del tempo.
L'elenco dei comuni al voto in Lombardia
In Lombardia vanno al voto 106 Comuni. Alle Comunali si sceglieranno i nuovi sindaci di Brescia e Sondrio, gli unici due capoluoghi di provincia lombardi chiamati alle urne. La provincia con più città al voto è quella di Brescia, con 17 Comuni.
Dove si vota alle comunali 2026: l'elenco dei Comuni al voto
I Comuni in cui si vota oggi per le elezioni amministrative 2026 sono più di 750. Tra questi ci sono un capoluogo di Regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia:
- Agrigento
- Andria
- Arezzo
- Avellino
- Chieti
- Crotone
- Enna
- Fermo
- Lecco
- Macerata
- Mantova
- Messina
- Pistoia
- Prato
- Reggio Calabria
- Salerno
- Trani
Gli orari dei seggi alle elezioni amministrative oggi lunedì 25 maggio
I seggi per le elezioni comunali oggi lunedì 25 maggio aprono dalle ore 7. Resteranno aperti senza interruzioni fino alle ore 15. Scattate le 15, potrà votare solamente chi si trova già in fila al seggio. A quel punto scatterà il conteggio dei voti.
I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: le ultime news
Oggi è l'ultimo giorno per votare nelle elezioni comunali 2026: i seggi resteranno aperti fino alle ore 15 in circa 750 Comuni, tra cui numerosi capoluoghi. Dopo le 15 arriveranno i primi exit poll e partirà lo spoglio. I risultati sono attesi in serata. Si può votare anche effettuando il voto disgiunto, quindi votando un candidato sindaco e poi una lista che non fa parte della sua coalizione. Ieri sera alle 23 l'affluenza registrata è stata del 46,3%.