Elezioni Reggio Calabria 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali a Venezia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, con un eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. I candidati sindaco sono otto e, secondo i sondaggi, l’esito delle votazioni è piuttosto incerto.

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Il 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni comunali a Reggio Calabria. Si voterà dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì, per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consiglieri comunali. L'eventuale ballottaggio sarà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Ci sono quattro candidati alla carica di primo cittadino: Domenico Battaglia (centrosinistra), Francesco Cannizzaro (centrodestra), Eduardo Lamberti Castronuovo (civico) e Saverio Pazzano (civico). Nelle ultime due settimane prima del voto non è possibile pubblicare nuovi sondaggi, quelli risalenti a prima dello stop vedevano Cannizzaro in vantaggio sugli avversari.

Quando si vota per le elezioni comunali a Reggio Calabria 2026: data e orari dei seggi

A Reggio Calabria le urne resteranno aperte domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e anche lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Una volta arrivate le 15 di lunedì potrà votare solamente chi si trova già all'interno del seggio. A quel punto inizierà subito lo scrutinio.

Per quanto riguarda l'eventuale ballottaggio, Reggio Calabria segue le regole di tutti i Comuni oltre i 15mila abitanti: se nessuno raggiungerà il 50% più uno dei voti validi, si tornerà a votare dopo due settimane. Nel caso, quindi, il ballottaggio arriverà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni a Reggio Calabria 2026

Sono quattro i candidati a sindaco di Reggio Calabria. Non si ripresenta l'uscente Giuseppe Falcomatà (Pd), che ha lasciato la carica di primo cittadino leggermente prima della scadenza del suo secondo mandato, dopo essere stato eletto a consigliere regionale. A candidarsi per il centrosinistra è Domenico Battaglia, che ha sostituito Falcomatà negli ultimi mesi in quanto vicesindaco facente funzione. Battaglia, classe 1961, ha una lunga carriera politica alle spalle: nel 1990 fu eletto consigliere provinciale a Reggio Calabria con la DC, poi con i Democratici di sinistra e infine con il Pd. Ha ricoperto incarichi anche in Regione, prima di tornare a Reggio. A sostenerlo c'è una coalizione che conta Pd, Avs, Casa Riformista, Battaglia sindaco e due liste civiche che fanno riferimento a Falcomatà, Reset e La Svolta.

Lo sfidante del centrodestra è Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che iniziò in politica come consigliere comunale a Santo Stefano in Aspromonte (circa mille abitanti) nel 2005, quando aveva 23 anni. Negli anni Cannizzaro con il Popolo della libertà è stato anche consigliere provinciale e regionale. Nel 2015 è tornato in Forza Italia e alle elezioni del 2018 è stato eletto in Parlamento; seggio a Montecitorio poi confermato nel 2022, dopo essere diventato nel frattempo il responsabile nazionale del Sud per il partito. Dal 2023 è anche coordinatore regionale di FI. La coalizione che lo sostiene è formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, Cannizzaro sindaco, e anche le civiche Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista e Reggio futura.

Tra i candidati civici c'è Eduardo Lamberti Castronuovo, già assessore cittadino nel 2001 nella giunta di Italo Falcomatà (padre di Giuseppe) e regionale nel 2011. Castronuovo, classe 1950, è un reumatologo, insegnante di Etica della comunicazione all'Università per stranieri di Reggio Calabria. Nel 1990 ha fondato la rivista locale Qui Reggio. Le liste che lo appoggiano sono Polo civico Cultura e legalità e Reggio normale.

Saverio Pazzano, docente e scrittore, insegna Lettere alla Scuola statale per adulti nel carcere di Arghillà, con un passato da insegnante nei licei e capo scout. È il candidato più giovane, a 40 anni. È attivo nell'ambito sociale, con diverse realtà di volontariato e organizzazioni come Amnesty International. A sostenerlo alle urne c'è la sua lista, chiamata La Strada.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

A Reggio Calabria, come negli altri appuntamenti elettorali in grandi comunali, si può votare mettendo una X solo sul nome del sindaco, oppure indicando il sindaco e una delle liste a suo sostegno. O ancora, si può mettere una X sul nome della lista e non quello del sindaco. In più, è possibile effettuare il voto disgiunto, ovvero si può scegliere un candidato sindaco e poi una delle liste che non sono a lui collegate.

All'interno di ciascuna lista si possono indicare una o due preferenze. Se si scrivono due nomi, devono essere persone di genere diverso. In caso contrario, la seconda preferenza non sarà considerata valida.

Il ballottaggio scatterà se nessuno dei due candidati avrà superato da solo il 50% più uno dei voti validi, ovvero la maggioranza assoluta. In quella eventualità si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sul voto a Reggio Calabria

Non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi elettorali, dato che mancano meno di due settimane al voto. L'unico riferimento, quindi, sono le rilevazioni pubblicate prima dello stop.

Quella effettuata da Swg a metà aprile assegnava a Cannizzaro una forbice tra il 52% e il 56% dei voti. Battaglia si fermava tra il 32% e il 36%, Castronuovo al 5-9% e Pazzano al 4-6%. Da allora, comunque è passato circa un mese. Non si può dare per scontato, quindi, che i risultati effettivi rifletteranno questa rilevazione.