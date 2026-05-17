Il video dell’auto che travolge i pedoni a Modena: l’impatto, poi la fuga di Salim El Koudri. Sette i feriti

A Modena un’auto travolge passanti in via Emilia: 7 feriti, 4 gravissimi, tra cui una donna che ha perso entrambe le gambe sul posto e una coppia di coniugi. Fermato un 31enne con l’accusa di strage. Non aveva precedenti di polizia ma era stato in cura per problemi di salute mentale.

L’attentato di Modena

Sette feriti, tra cui una coppia di coniugi e una donna che ha perso entrambe le gambe sul posto. È il bilancio della strage avvenuta ieri, sabato 16 maggio, a Modena. Intorno alle ore 16.30 un'auto si è lanciata sui passanti che si trovavano in via Emilia centro, una delle strade principali della città.

A compiere il gesto è stato Salim El Koudri 31enne italiano di origine marocchina. L'uomo non aveva precedenti di polizia ma, come confermano a Fanpage.it fonti qualificate, era stato in cura per problemi di salute mentale. Successivamente le cure erano state interrotte.

È stato fermato grazie all'intervento di tre passanti e arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di strage e lesioni aggravate. Al momento sarebbe esclusa l'ipotesi di terrorismo. Dopo essere stato fermato non ha parlato e non ha spiegato i motivi del suo gesto.

Lo schianto, la fuga e l'arresto

Secondo le ricostruzioni, immortalata anche nei video delle tante telecamere di sorveglianza presenti nel centro della città, un'auto è piombata sui passanti che sabato pomeriggio stavano camminando lungo via Emilia.

L'auto travolge le persone che si trova davanti e si schianta contro la vetrina di un negozio, schiacciando nell'impatto almeno due persone. Dopo, l'uomo alla guida scende dal veicolo e si dà alla fuga con un coltello in mano mentre attorno a lui si crea il vuoto.

È il caos. I passanti corrono via in ogni direzione mentre El Koudri si allontana dal veicolo con un coltello tra le mani. A bloccare la sua fuga sono stati tre cittadini, riferiscono le Forze dell'ordine, i quali hanno inseguito e trattenuto subito l'uomo permettendo così agli agenti di fermarlo.

Nonostante l'arresto immediato il bilancio è gravissimo. Sette persone sono state coinvolte, di queste, quattro versano in condizioni molto gravi. Una donna ha perso le gambe sul posto a seguito del violento schianto del veicolo.

Condizioni stazionari invece per la coppia di coniugi anche loro travolti. Al momento si trovano all'ospedale Maggiore di Bologna. Hanno 55 anni e 52 anni e le loro condizioni, dopo l'intervento eseguito nella notte, sono stazionarie. La situazione della donna rimane critica, meno gravi il marito, ma entrambi sono in terapia intensiva. È stato attivato supporto psicologio per i feriti e i medici stanno lavorando in rete con gli altri ospedali dive si trovano le persone coinvolte: Baggiovara e Policlinico di Modena.

Al momento, El Koudri è in stato di arresto. Si tratta di un cittadino italiano senza precedenti. È residente nel Modenese e ha una laurea triennale in economia.

La testimonianza: "Ho visto persone volare per terra. Aveva un coltello"

Tra i cittadini eroi che hanno contribuito a bloccare l'uomo in fuga c'è Luca Signorelli, modenese, di professione programmatore di software per macchinari industriali che al Resto del Carlino ha raccontato: "Ero a circa cinquanta metri più avanti rispetto alle prime persone investite. Stavo passeggiando come tanti altri. Ho visto l’auto sbandare, e le prime persone volare per terra, sono rimasto pietrificato".

Quando l'auto si è fermata d'istinto ha aperto la portiera ma l'uomo alla guida si lancia fuori scappando. Signorelli non ci pensa due volte e lo insegue fino alla vicina Rua Pioppa. "A un certo punto era sparito dietro una fila di auto, poi è saltato fuori all’improvviso con un coltello in mano".

Il programmatore modenese non si lascia impaurire e nonostante i fendenti riesce a fermarlo fino all'arrivo degli agenti della Polizia di Stato.

Mattarella e Meloni oggi a Modena

Oggi il presidente della Repubblica sarà a Modena. Lo fa sapere il Quirinale. Già nella giornata di ieri Sergio Mattarella aveva contattato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, e anche per trasmettere la propria gratitudine ai cittadini che "con coraggio hanno bloccato il colpevole". Con lui ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento", ha dichiarato.

La politica si è immediatamente interessata alla tragedia, tra questi anche il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, il quale in prima battuta attraverso i social ha commentato: "in troppe città italiane l’integrazione delle cosiddette ‘seconde generazioni' è fallita". Restano però ancora ignoti i motivi che avrebbero spinto El Koudri a compiere un'azione tanto estrema.