Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena, ci sono feriti: sul posto forze dell’ordine e soccorritori

Un’auto ha travolto diversi pedoni nel centro di Modena. Ci sarebbero diversi feriti, alcuni gravi. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine. L’uomo a bordo si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo, poi è stato bloccato.

Il luogo dove l’auto è piombata sui pedoni (Foto Facebook)

Un'auto a velocità sostenuta è piombata su una decina di persone a piedi, nel centro della città di Modena. Ci sarebbero diversi feriti, alcuni in modo grave.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, il bilancio sarebbe di sette feriti, due dei quali in condizioni critiche. I più gravi sarebbero stati trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elisoccorso del 118.

Il fatto è accaduto su via Emilia centro, la vettura pare provenisse da Largo Garibaldi. Sul posto forze dell'ordine e di soccorso. Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia sono intervenuti per gestire la situazione.

La zona dove l'auto ha travolto i pedoni, molto affollata nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, è stata transennata con nastro bianco e rosso. Si vedono diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada.

A quanto si apprende, la vettura che ha travolto le persone e si è poi schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, è una Citroen C3.

L'uomo a bordo dell'auto, rimasto a sua volta ferito, si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo, poi è stato bloccato all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano dalle forze dell'ordine. È stato quindi condotto in Questura per l'interrogatorio e capire le ragioni del suo gesto.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Massimo Mezzetti, indaga la Polizia di Stato. "Fortunatamente non ci sono persone decedute, ma 7 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo gravissimo".

Lo ha detto alla Gazzetta di Modena il primo cittadino. "A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che e' stata schiacciata contro la vetrina del negozio. Bisogna capirne la natura, ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito", ha aggiunto

"Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare", hanno raccontato alcuni testimoni.

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