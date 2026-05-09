Cecina, ultraleggero precipita in strada e colpisce un’auto di passaggio: nessun ferito

L’aereo, decollato poco prima dall’aeroclub di Tassignano con a bordo una coppia originaria della provincia di Pisa, ha iniziato a perdere quota e dopo aver colpito alberi e cavi della luce è finito in strada contro un’auto guidata da un uomo del posto. Non si sono registrati feriti.

Avrebbe potuto essere una strage, ma si è risolto con un incredibile sospiro di sollievo l'incidente aereo avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Cecina in provincia di Livorno. Intorno alle ore 14, il cuore del traffico del weekend tra via Parmigiani e la statale Aurelia sud è stato teatro di uno schianto che ha lasciato i testimoni col fiato sospeso: un piccolo velivolo è piombato dal cielo, finendo la sua corsa proprio sulla carreggiata.

L’aereo, decollato poco prima dall'aeroclub di Tassignano con a bordo una coppia originaria della provincia di Pisa, ha iniziato a perdere quota improvvisamente per cause che sono ancora al vaglio delle autorità. La traiettoria di caduta è stata segnata da una sequenza di impatti violenti quanto fortuiti. Prima di toccare l’asfalto, il mezzo ha tranciato i cavi della rete elettrica e colpito la chioma di un olivo, un ostacolo che ha probabilmente attutito la velocità d'impatto prima che la carlinga colpisse un’auto guidata da un uomo del posto, che si è trovato il velivolo davanti al parabrezza in una frazione di secondo.

L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando un massiccio dispiegamento di soccorsi che includeva i Vigili del Fuoco, le ambulanze della Pubblica Assistenza e l’elisoccorso regionale fatto decollare d'urgenza. Nonostante la scena apparisse catastrofica ai primi soccorritori, la sorte ha voluto che nessuno dei coinvolti riportasse ferite gravi.

Mentre i passeggeri dell'ultraleggero ne uscivano quasi indenni, il conducente della vettura è stato trasferito in ospedale in forte stato di choc, ma fisicamente incolume.