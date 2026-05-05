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Torino, aggressione in appartamento e poi rissa in strada a Lucento: 20enne ferita al torace durante la fuga

Rissa tra in un appartamento tra quattro ventenni a Torino: una ventenne è rimasta ferita al torace mentre scappava scavalcando un’inferriata. Nessun arresto ma le indagini proseguono.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Una violenta lite scoppiata all’interno di un appartamento si è trasformata in una rissa in strada, culminata con il ferimento di una giovane di 20 anni. È successo in via Borsi, nel quartiere Lucento di Torino. I protagonisti della vicenda sono quattro ventenni italiani, di cui una è rimasta ferita al torace mentre cercava di scappare scavalcando un'inferriata.

Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate al momento non sono stati fatti arresti né sono state sporte denunce. I controlli della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, però stanno ancora accertando l'esatta dinamica di quanto successo, e soprattutto le identità dei giovani coinvolti che sarebbero tutti di nazionalità italiana.

Secondo le recenti ricostruzioni, l'aggressione sarebbe iniziata all'interno di un appartamento di via Borsi, dove un giovane è stato ferito in maniera non grave. Per lui è stato attivato il codice verde. La discussione violenta è poi proseguita fuori, in strada, e proprio durante il tentativo di scappare la ventenne si è ferita al torace contro il cancello di ferro dello stabile che stava tentando di scavalcare. Per la giovane è stato attivato un codice giallo, ma non risulta ferita in maniera grave.

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Quando la rissa si è spostata in strada, il gruppo è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione e poi hanno acquisito le generalità delle persone coinvolte, su cui proseguono gli accertamenti. Nessuna denuncia formale o arresto è stato eseguito.

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