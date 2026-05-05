Governo, Meloni vedrà il segretario di Stato Usa dopo le tensioni con Trump. Caso Minetti, Nordio non querelerà Ranucci

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il caso Minetti. Venerdì mattina la premier incontrerà il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Palazzo Chigi. Un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane passate. Al centro dell'incontro tra Roma e Washington: la guerra in Iran, la riapertura al traffico commerciale dello Stretto di Hormuz, i dossier Gaza e Libano.
Il clima però resta teso. Meloni mantiene le distanze da Trump e commenta così la minaccia di ritirare i militari americani dalle basi europee: "Una scelta che non condivido. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito Nato, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti".
Mentre proseguono le indagini dell'Interpol e si attende il responso della Procura di Milano sull'istanza di grazia nei confronti di Nicole Minetti, l'attenzione sembra essersi in parte spostata sulla polemica tra Sigfrido Ranucci e il ministro Nordio. Il conduttore di Report si è scusato per aver diffuso una notizia non verificata e poi rivelatasi falsa sulla visita del Guardasigilli in Uruguay e a quanto si apprende da fonti di via Arenula, Nordio non lo querelerà.
Sicurezza, Piantedosi: "Precondizione per esercizio di ogni libertà"
La sicurezza "non è l'espressione di un'autorità fine a se stessa, ma una responsabilità verso i cittadini, la precondizione per l'esercizio stesso di ogni liberta'", ha scritto su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "È questo il principio che stiamo traducendo in tutti i provvedimenti che abbiamo adottato finora, a partire da quelli che assicurano strumenti più efficaci e migliori condizioni di lavoro alle donne e agli uomini delle nostre Forze di polizia. Stare dalla parte delle divise, a differenza di altri, per noi non e' un mero esercizio di stile, ma una scelta di campo di cui andiamo orgogliosi".
L'Italia rischia di perdere i soldi del PNRR se cancellerà le riforme già approvate
Bruxelles alza il tiro e trasforma il PNRR in un patto di fedeltà senza sconti: d'ora in poi, l'Italia non rischia solo di perdere le rate future, ma di dover restituire i miliardi già incassati se deciderà di smantellare le riforme approvate. Con la fine della flessibilità e l'introduzione del dogma dell'irreversibilità, ogni marcia indietro legislativa o ritardo oltre la scadenza del 2026 si tradurrà in un taglio immediato dei fondi, vincolando il Paese a un binario unico di riforme e controlli che resterà attivo fino al 2031.
Madia (Iv): "Pd non basta più, per rafforzare coalizione serve polo riformista"
Lasciare il Pd "è stata una scelta razionale e costruita nel tempo", basata "sulla convinzione mia personale che al centrosinistra serva qualcosa in più", ovvero "riuscire ad avere una forza di riformismo radicale che si aggiunga a quelle di centrosinistra e che renda più forte la proposta politica per le prossime elezioni", lo ha dichiarato Marianna Madia, che ha deciso di lasciare il Pd per entrare nel gruppo Italia viva-Casa riformista, in un'intervista al Corriere della Sera. "Credo che se nell'alleanza di centrosinistra nascesse un polo riformista forte migliorerebbe la qualità della proposta politica complessiva della coalizione progressista, visto che il Pd non governerà da solo", ha poi aggiunto.
La Russa contro Flotilla: "Gridano alla tortura per tre o quattro ore di fermo"
"Quelle della Global Sumud Flotilla sono manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, se poi hai La fortuna che ti fermano per tre o quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato… É il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare" ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante La presentazione a Milano del libro scritto dal ministro dell'Interno Piantedosi e dalla giornalista Chirico, ‘Dalla parte delle divise'.
Flotilla, Piantedosi: "Finire in carcere non comporta mai rischi minimi, governo presidia situazione Israele"
"Finire in carcere non comporta mai rischi minimi. È sempre un rischio importante. Dopodiché quello che abbiamo detto" sugli attivisti della Global Sumud Flotilla "è altrettanto vero, però il governo italiano sta presidiando quello che sta avvenendo in Israele". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del suo libro, a Milano, scritto con la giornalista Annalisa Chirico, "Dalla parte delle divise", in corso nella libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele. "Credo che sia stato molto eloquente anche il presidente Meloni rispetto alla posizione del governo italiano e alla necessità di salvaguardare incolumità e sfera dei diritti delle persone che hanno fatto questa iniziativa" ha aggiunto.
Flotilla, La Russa: "Operazione strumentale e propagandistica"
"Quanti palestinesi hanno salvato le Flotilla? Quanti bambini sono rimasti in vita? Quanti israeliani hanno dovuto ricredersi sul fatto che siano altri a volere non La fine della guerra ma La scomparsa di Israele ‘dal fiume al mare’? Zero. Quindi, si tratta di operazioni strumentali e propagandistiche ad alto contenuto mediatico. Se poi hai La fortuna di essere fermato e dire che sei stato torturato, è il massimo che puoi aspettarti". A dirlo è Ignazio La Russa, presidente del Senato, dal palco della presentazione del libro ‘Dalla parte delle divise' di Matteo Piantedosi e Annalisa Chirico, a Milano. "Se poi ci sono eccessi da parte del governo israeliano fa bene il governo italiano a protestare, ma questo non mi fa cambiare idea su un tipo di protesta come La Flotilla", ha concluso il presidente del Senato.
Marco Rubio a Roma per salvare il rapporto con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni
La missione di Marco Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì dal Papa, il segretario di Stato Usa proverà ora a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Tra i nodi da sciogliere, il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee, incluse quelle italiane.
Piantedosi: "La Russa ha ragione, aiuti Flottilla irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano"
"Sottoscrivo pienamente" quanto detto da La Russa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Milano dell'abbordaggio illegale della Global Sumud Flotilla a margine della presentazione del libro scritto con Annalisa Chirico, ‘Dalla parte delle divise'. Iniziative come quelle della Flotilla hanno "poco l'obiettivo di portare veramente aiuti, comunque irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano", ha aggiunto Piantedosi dicendo che "finire in carcere un rischio minimo non lo è mai, è sempre un rischio importante".
E ricordando che Meloni è stata "molto eloquente rispetto a quella che è la posizione del governo italiano sulla necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone che hanno fatto questa iniziativa. Il governo italiano sta comunque presidiando quello che sta avvenendo in Israele in qualche modo".
Gaza, Donzelli (FdI): "Grazie a Meloni liberati attivisti Flotilla, anche se non condividiamo loro idee"
"Grazie alle diplomazia del governo Meloni gli attivisti sono stati liberati", ha rivendicato in un'intervista al Tg3, Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia. "Non condividiamo praticamente nulla delle loro idee, loro non condividono nulla delle nostre, ma quando un italiano è in difficoltà il governo Meloni è presente".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso Minetti
Venerdì alle 11.30 la premier incontrerà il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Palazzo Chigi per ricucire con Trump. Ieri la Meloni ha commentato l'annuncio del tycoon di voler ritirare le truppe usa dalle basi italiane: "È una scelta che non condivido. Abbiamo sempre rispettato gli ambiti Nato". Sul caso Minetti, dopo le scuse del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il ministro della Giustizia Carlo Nordio sembra aver cambiato idea. A quanto si apprende da fonti di via Arenula il Guardasigilli non querelerà il giornalista ma auspica delle scuse anche da parte di Bianca Berlinguer (conduttrice del programma in cui Ranucci aveva diffuso la notizia non verificata).