Governo, Meloni vedrà il segretario di Stato Usa dopo le tensioni con Trump. Caso Minetti, Nordio non querelerà Ranucci

"Sottoscrivo pienamente" quanto detto da La Russa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Milano dell'abbordaggio illegale della Global Sumud Flotilla a margine della presentazione del libro scritto con Annalisa Chirico, ‘Dalla parte delle divise'. Iniziative come quelle della Flotilla hanno "poco l'obiettivo di portare veramente aiuti, comunque irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano", ha aggiunto Piantedosi dicendo che "finire in carcere un rischio minimo non lo è mai, è sempre un rischio importante".

E ricordando che Meloni è stata "molto eloquente rispetto a quella che è la posizione del governo italiano sulla necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone che hanno fatto questa iniziativa. Il governo italiano sta comunque presidiando quello che sta avvenendo in Israele in qualche modo".