Iran, la guerra in diretta: al via l’operazione USA Project Freedom per riaprire lo Stretto di Hormuz. Teheran: “Non c’è soluzione militare alla crisi”

L'India ha condannato l'attacco con droni a un impianto energetico a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in cui sono rimasti feriti tre indiani, e ha sollecitato la "libera e ininterrotta navigazione e il commercio attraverso lo Stretto di Hormuz, in conformità con il diritto internazionale". "Chiediamo l'immediata cessazione di queste ostilità e degli attacchi contro infrastrutture civili e civili innocenti", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal. "L'India è pronta a sostenere ogni sforzo per una risoluzione pacifica delle questioni", ha aggiunto. Abu Dhabi ieri ha accusato Teheran per l'attacco con droni alla struttura energetica a Fujairah ma la Repubblica islamica ha negato, sostenendo che non aveva "alcun piano" di attaccare gli impianti petroliferi negli Emirati.