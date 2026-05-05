Iran, la guerra in diretta: al via l’operazione USA Project Freedom per riaprire lo Stretto di Hormuz. Teheran: “Non c’è soluzione militare alla crisi”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 5 maggio, in tempo reale. Iniziata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nel "corridoio" marino. Teheran smentisce e annuncia di aver lanciato missili contro unità statunitensi: "Non c'è soluzione militare". Trump: "Se ci colpiscono spariscono dalla faccia della terra". Il petrolio oltre i 110 dollari al barile.
Per approfondire:
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Nave danese Maersk lascia Hormuz sotto scorta Usa, ma l'Iran smentisce
La nave ‘Alliance Fairfax' battente bandiera statunitense gestita dalla filiale del colosso danese del trasporto merci Maersk ieri è uscita dal Golfo attraverso lo stretto di Hormuz sotto la scorta Usa. Lo riporta la Bbc citando una nota della compagnia navale. Sempre ieri, sui social, l'U.S. Central Command ha spiegato che forze americane stanno attivamente aiutando gli sforzi per ripristinare la spedizione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz: "Come primo passo, due navi mercantili battenti bandiera degli Stati Uniti sono transitate con successo attraverso lo stretto di Hormuz", ha scritto su X. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim smentisce l'annuncio del colosso armatoriale danese Maersk secondo cui una delle sue navi avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta americana. Secondo Tasnim, "Le notizie sono inaccurate. Nessun sito web affidabile di monitoraggio marittimo ha pubblicato una simile notizia e Maersk non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a conferma del passaggio"
Intelligence Usa: "Guerra in Iran non ha cambiato tempo necessario a costruire armi nucleari"
La guerra scatenata da Stati Uniti e da Israele contro l'Iran avrebbe avuto "un impatto limitato sul programma nucleare iraniano", tanto che "il tempo necessario a Teheran per costruire un'arma nucleare non è cambiato rispetto all'estate scorsa". Lo sostengono fonti dell'intelligence statunitense citate da Voice of America. Secondo le valutazioni dei servizi, infatti, prima dell'inizio degli attacchi l'Iran avrebbe probabilmente potuto produrre il materiale necessario per costruire una bomba atomica entro tre-sei mesi. Dopo gli attacchi di giugno alle strutture di Natanz, Fordow e Isfahan, il tempo necessario sarebbe aumentato fino a nove mesi-un anno, ma in base alle nuove valutazioni, condotte dopo la guerra lanciata il 28 febbraio, non si riscontrano cambiamenti significativi.
Iran, Ghalibaf: "Nuovo scenario a Hormuz si sta consolidando"
"La nuova equazione dello Stretto di Hormuz si sta consolidando. La sicurezza del transito marittimo ed energetico è stata compromessa dagli Stati Uniti e dai loro alleati attraverso violazioni del cessate il fuoco e blocchi; naturalmente, la loro malvagità verrà ridimensionata". Lo ha affermato su il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti, e noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato", ha aggiunto.
Prezzo del gas in rialzo di un ulteriore 0,7%
Il prezzo del gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam apre in lieve rialzo dopo il balzo di ieri sulla scia dei nuovi combattimenti nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. I contratti con consegna a giugno passano di mano a 48,47 euro per megawattora (+0,7%).
Usa e Bahrein consegnano bozza di risoluzione su Hormuz al Consiglio sicurezza Onu
Gli Stati Uniti e il Bahrein hanno consegnato ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione riguardante la riapertura dello Stretto di Hormuz con la revoca del blocco iraniano. La versione definitiva dovrebbe essere presentata l'8 maggio, ma nel frattempo nella bozza i due Paesi hanno scritto che le azioni dell'Iran costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il testo afferma che gli altri Paesi membri delle Nazioni Unite non aiuteranno l'Iran nel blocco dello Stretto, né a riscuotere tasse definite "illegali".
In precedenza l'ambasciatore americano presso l'Onu, Mike Waltz, aveva detto ai giornalisti che gli Stati Uniti stavano lavorando alla bozza insieme al Bahrein, con il contributo di Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Nelle scorse settimane Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di sicurezza, avevano bloccato una risoluzione sostenuta dafgli Usa per forzare il blocco di Hormuz.
India condanna raid contro Emirati: "Hormuz sia aperto"
L'India ha condannato l'attacco con droni a un impianto energetico a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in cui sono rimasti feriti tre indiani, e ha sollecitato la "libera e ininterrotta navigazione e il commercio attraverso lo Stretto di Hormuz, in conformità con il diritto internazionale". "Chiediamo l'immediata cessazione di queste ostilità e degli attacchi contro infrastrutture civili e civili innocenti", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal. "L'India è pronta a sostenere ogni sforzo per una risoluzione pacifica delle questioni", ha aggiunto. Abu Dhabi ieri ha accusato Teheran per l'attacco con droni alla struttura energetica a Fujairah ma la Repubblica islamica ha negato, sostenendo che non aveva "alcun piano" di attaccare gli impianti petroliferi negli Emirati.
Israele dirama un avviso di evacuazione per gli abitanti di due villaggi in Libano
Le forze armate israeliane hanno diramato un avviso urgente di evacuazione per gli abitanti dei villaggi di Jbchit e Sarafand, nel sud del Libano. "Alla luce della violazione da parte di Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco, l'Idf è costretto ad agire contro di esso con forza", ha scritto su X il portavoce Avichay Adraee, esortando ad allontanarsi di almeno un chilometro.
Trump: "Non posso dire se il cessate il fuoco con l'Iran è ancora in vigore"
Donald Trump si è rifiutato di dire se il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sia ancora in vigore, dopo che entrambe le parti hanno rivendicato uno scambio di colpi nello Stretto di Hormuz. Ospite del programma "The Hugh Hewitt Show", al presidente degli Stati Uniti è stato chiesto se la tregua fosse "finita" e se gli attacchi sarebbero ripresi. "Beh, non posso dirvelo", ha risposto Trump aggiungendo che "se rispondessi a questa domanda, direste che quest'uomo non è abbastanza intelligente per essere presidente". Lo riporta Sky News.
Trump: "Senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale"
"Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata ci sarebbe la terza guerra mondiale". Lo ha detto Donald Trump parlando della guerra in Iran.
Trump: "In Iran guerra lunga? In Vietnam è durata 19 anni"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto una battuta sulle polemiche legate alla durata del conflitto con l'Iran, cominciato più di nove settimane fa, il 28 febbraio. "Siamo in una guerra ora, da quando? Sei settimane? E ci dicono: ‘Perché dura così tanto?'. Siamo stati in Vietnam diciannove anni", ha ricordato durante un incontro alla Casa Bianca con le piccole imprese.
Iran: "I negoziati stanno facendo progressi. Non c'è soluzione militare alla crisi"
"Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie allo sforzo cortese del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbe fare gli Emirati Arabi Uniti. Project Freedom è un progetto senza sbocco". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.