“Sembrava un film horror”. Nudo sui tetti lancia tegole su auto e passanti a Ravenna: arrestato

Paura a Ravenna: un 24enne in stato di agitazione prima si aggira nudo in centro, poi sale su un tetto e lancia tegole in strada. Nessun ferito ma diversi danni. Fermato dopo una lunga mediazione, è stato sedato e portato in ospedale in TSO. E non era il primo episodio di cui si rendeva protagonista.

immagine di repertorio

Prima le segnalazioni di un uomo completamente nudo in pieno centro, poi la scena sul tetto con tegole lanciate in strada: sabato sera a Ravenna si sono vissuti momenti di forte tensione tra via Maggiore, Porta Adriana e via Fiume Abbandonato.

Tutto è iniziato poco prima delle 23, quando diverse chiamate hanno segnalato la presenza di un giovane in evidente stato di agitazione. All’arrivo delle Volanti, però, dell’uomo non c’era già più traccia. La situazione è precipitata di lì a poco, quando è stato individuato sul tetto di un’abitazione all’angolo con via Tarlazzi: da lì ha iniziato a scagliare tegole verso la strada, mettendo a rischio passanti e residenti.

L’area è stata immediatamente isolata e chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia, anche Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e personale del 118. L’operazione si è rivelata complessa: il giovane, arrampicato sul tetto, rischiava anche di cadere nel vuoto.

Dopo una lunga mediazione, le forze dell’ordine sono riuscite a farlo scendere e a bloccarlo, anche grazie all’arrivo dei familiari. È stato quindi sedato e trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Si tratta di un 24enne di origine tunisina, regolarmente presente in Italia, già seguito dal Centro di salute mentale e con precedenti legati agli stupefacenti. Non si tratta del primo episodio: lo scorso 12 marzo aveva già dato in escandescenze nella stessa zona, lanciando elettrodomestici dalla propria abitazione e danneggiando alcune auto.

Il bilancio della serata è pesante: danneggiati un’auto, uno scooter, una bicicletta, le finestre di un appartamento e i tetti di alcune abitazioni, oltre a un impianto fotovoltaico. Nessuna persona è rimasta ferita.

“Sembrava un film dell’orrore”, ha raccontato Luca Concas, proprietario dell’abitazione da cui sono state lanciate le tegole, come riporta Il Resto del Carlino.

Nella mattinata di domenica i Vigili del fuoco sono tornati sul posto per mettere in sicurezza il tetto danneggiato, coprendolo con un telo per evitare ulteriori problemi in caso di pioggia. Restano ora da chiarire le cause che hanno portato all’ennesimo episodio di follia.