Scontri fuori dallo Stadio Azteca tra manifestanti e polizia ai Mondiali: sfida a pietre e lacrimogeni

Circa 2000 manifestanti si sono scontrati con 300 agenti in tenuta antisommossa mentre all’interno dello Stadio si stava svolgendo la cerimonia che apriva l’edizione 2026 dei Mondiali prima della gara d’esordio Messico-Sudafrica.

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Durante le fasi finali della prima delle tre cerimonie d'apertura in programma per i Mondiali 2026 che celebrano il torneo dipanato in tre Paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, e poco prima dell'inizio di Messico-Sudafrica, lo Stadio Azteca è stato teatro di feroci scontri tra manifestanti e polizia con i primi che hanno provato a superare i cordoni di sicurezza e fare irruzione all'interno dell'impianto. Tentativo poi svanito per l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa coadiuvati da altri agenti a cavallo.

Gli scontri fuori dallo Stadio durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026

Le cronache raccontato che il clou dei tafferugli è avvenuto di fronte al Gate 8 laddove circa 2.000 manifestanti, per lo più mascherati e incappucciati hanno provato a sfondare la linea di sicurezza che era stata alzata dalle forze dell'ordine viste le tensioni anche nei giorni scorsi che avevano posto in stato dall'allarme l'intera zona attorno all'impianto messicano che oltre alla prima cerimonia ha ospitato anche la prima partita dei Mondiali. Poco prima dell'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, i manifestanti hanno individuato nel lato nord-est, quello che dava accesso alla tribuna interna come il punto debole: hanno lanciato razzi e pietre contro la polizia e hanno distrutto un camion parcheggiato vicino allo stadio.

A quel punto, la polizia con i gruppi antisommossa sono intervenuti da altre zone per respingere il tentativo di invasione che avrebbe scatenato il panico tra gli 87 mila tifosi che avevano già esaurito tutti i posti a disposizione, riuscendo a rispedire i dimostranti lanciando a loro volta gas lacrimogeni per disperdere i gruppi più numerosi. Sui social e anche per i cronisti presenti, tra cui quelli del Daily Mail, una stima molto precisa ha parlato di circa 2.000 manifestanti e 300 agenti di cui alcuni sono stati feriti e medicati.

Il clima nei giorni scorsi attorno allo stadio era stato già incandescente per altre manifestazioni e per questo era stato predisposto un ingente dispiegamento di polizia a salvaguardia degli altri tifosi e per preservare l'ordine pubblico proprio nel primo giorno dei Mondiali. Una volta sedati i primi disordini, la situazione è ritornata nella normalità anche a fine incontro tra Messico e Sudafrica.