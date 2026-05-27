Per sfuggire all’arresto si lancia dall’auto della polizia a Borgaro Torinese: “Era pieno di sangue”

Paura sulla tangenziale nord di Torino, dove un uomo si è lanciato da un’auto civetta delle forze dell’ordine in corsa nel tentativo di fuggire. È finito sull’asfalto in mezzo al traffico nei pressi di Borgaro Torinese ed è stato portato al Cto in elisoccorso. Un testimone: “Era pieno di sangue, si è buttato dall’auto della polizia”.

immagine di repertorio

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio lungo la tangenziale nord di Torino, dove un uomo si è lanciato da un’auto civetta della polizia di Stato mentre il veicolo era ancora in movimento, finendo sull’asfalto in mezzo al traffico diretto verso Milano e Aosta.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 nel tratto in direzione nord nei pressi dello svincolo di Borgaro Torinese. Secondo le prime informaizoni, l'uomo era stato fermato poco prima dagli agenti per un reato commesso in precedenza e si trovava, appunto, a bordo della vettura della polizia quando avrebbe tentato una fuga disperata. Per ragioni che poi andranno chiarite è riuscito ad aprire la portiera del mezzo in corsa, gettandosi sulla carreggiata nonostante il traffico intenso.

La scena si è consumata davanti agli automobilisti che in quel momento stavano attraversando quel tratto di tangenziale. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'uomo cadere violentemente sull’asfalto e rotolare tra le auto in transito. "Era pieno di sangue, si è buttato dall’auto della polizia”, ha riferito una persona che si trovava in coda poco distante dal punto dell’accaduto.

Per diversi minuti la situazione è apparsa estremamente critica. L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 Azienda Zero, intervenuto anche con l’elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, le sue condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti di polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari Itp, che hanno provveduto alla chiusura temporanea del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, già rallentato nel pomeriggio da un altro intervento avvenuto sempre in tangenziale: poco prima infatti un’auto aveva preso fuoco nella carreggiata opposta, in direzione sud, tra gli svincoli di Venaria Reale e corso Regina Margherita. In questo caso gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima dell'arrivo delle fiamme, mentre i vigili del fuoco hanno poi spento l'incendio.