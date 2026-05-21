New York, l’esplosione a Wall Street è partita da un’auto parcheggiata: indaga la Polizia

L’incendio che è scoppiato nella zona di Wall Street è partito da un veicolo di proprietà della società che gestisce la metropolitana di New York. L’esplosione è avvenuta proprio davanti alla loro sede, dove il mezzo era parcheggiato.

L’auto da cui è partito l’incendio a New York

L'esplosione che martedì sera ha gettato nel panico la zona di Wall Street e di Downtown Manhattan è partita da un veicolo di proprietà della società che gestisce la metropolitana di New York.

L'esplosione è avvenuta vicino alla statua del toro di Wall Street, uno dei simboli più riconoscibili di New York. Proprio per l'iconicità del luogo, inizialmente si era temuto che potesse trattarsi di un gesto deliberato o addirittura di terrorismo. Questa ipotesi però è stata sconfessata quasi immediatamente dai vigili del fuoco e dalla polizia, quando è stato possibile effettuare i primi sopralluoghi dopo lo spegnimento delle fiamme.

Secondo le ultime ricostruzioni, il veicolo ha preso fuoco all'incrocio tra Broadway e Stone Street intorno alle ore 17.45 davanti alla sede del Metropolitan Transportation Authority, l'ente che gestisce il trasporto pubblico della città. Come hanno confermato dall'MTA ai giornalisti, l'auto era proprietà dell'azienda, ma anche loro non saprebbero indicare le cause dell'esplosione. Nelle foto e nei video diffusi online la carcassa carbonizzata del mezzo è chiaramente visibile.

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I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno impiegato circa 90 minuti per sedare le fiamme, e dai successivi sopralluoghi non sarebbero emerse cause dolose. Le indagini della Polizia però sono ancora in corso.

Che le fiamme si siano sviluppate vicino a uno dei simboli dell'alta finanza ha immediatamente fatto temere potesse trattarsi di un evento deliberato. Il toro di Wall Street, noto anche come Charging Bull, è opera dell'artista italiano Arturo Di Modica ed è stato realizzato in seguito al crollo della borsa del Lunedì Nero del 1987. Si trova davanti al palazzo della Borsa a partire dal 1989 ed è spesso "vittima" delle contestazioni che si sono susseguite negli anni.

La statua non è visibile nei video che girano online, invece si vede e sente benissimo l'esplosione da cui le fiamme si sono orginate, così come la colonna di fumo nero che si alza da Wall Street che per qualche ora ha scatenato il panico in tutta New York. Non risultano feriti.