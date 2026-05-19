Scende dalla Mercedes e cade in un tombino aperto: 56enne morta a New York dopo un volo di tre metri

Donike Gocaj, nonna di 56 anni, è morta lunedì sera a New York dopo essere caduta in un tombino aperto sulla Fifth Avenue. Era appena scesa dalla sua Mercedes davanti al negozio Cartier, quando è precipitata nel pozzetto alto 3 metri. Inutili i soccorsi. La polizia ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

Donike Gocaj

Era appena scesa dalla sua Mercedes quando è precipitata in un tombino aperto.

Donike Gocaj, 56 anni, è morta così, in pochi istanti, davanti al flagship store di Cartier sulla Fifth Avenue, nel cuore di Manhattan. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:20 di lunedì sera.

La donna aveva parcheggiato l’auto in una delle zone più trafficate di Midtown. Il tombino, profondo circa tre metri, si trovava a pochi passi dalla portiera del conducente. Secondo le prime ricostruzioni, era rimasto completamente scoperto: il pesante coperchio è stato ritrovato diversi metri più in là.

Leggi anche Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un'escursione subacquea alle Maldive

Quando i soccorritori sono arrivati, Donike era già priva di sensi. È stata estratta dal pozzetto e trasportata d’urgenza al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, dove è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.

Il tombino è di competenza di Con Edison, la grande compagnia elettrica di New York, che ha immediatamente avviato un’indagine interna. L’azienda ha fatto sapere che al momento dell’incidente non erano in corso lavori nella zona e che sarà necessario chiarire come mai l’apertura non fosse protetta né segnalata.

Le norme comunali di New York impongono che qualsiasi apertura stradale sia adeguatamente barricata e indicata con segnali, luci o transenne, soprattutto al di fuori degli orari di lavoro. La polizia di New York ha aperto un fascicolo sull’accaduto, mentre il medico legale stabilirà la causa ufficiale del decesso.

Donike Gocaj viveva a Briarcliff Manor, nella contea di Westchester, in una casa dal valore di circa 1,1 milioni di dollari. Chi la conosceva la descrive come una donna molto legata alla famiglia, madre affettuosa e nonna devota dei suoi due nipoti.