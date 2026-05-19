Governo Meloni, Giorgetti apre alla proroga dello sconto sulle accise, Conte su Flotilla: “Esecutivo pretenda l’immediata liberazione dei nostri cittadini”

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. Cresce l'attesa per il Consiglio dei ministri di venerdì, un appuntamento cruciale in cui l'esecutivo, stando a quanto annunciato ufficialmente dal ministro dell'Economia Giorgetti, varerà la proroga del taglio delle accise sui carburanti per disinnescare lo sciopero dei tir, cercando le necessarie coperture finanziarie. A pesare sui tavoli della maggioranza restano però le forti tensioni sul dossier nomine per Consob e Antitrust, dopo i veti incrociati sul nome del leghista Federico Freni. Nel frattempo, l'esecutivo ha blindato l'attività parlamentare ponendo alla Camera la questione di fiducia sul Dl Fisco, con il voto atteso per domani.
Ieri la premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il leader di Azione, Carlo Calenda, per un confronto su energia e industria. Un incontro in qualche modo annunciato, dopo il cortese scambio tra i due durante il premier time, e che sembra tracciare una prima linea d'intesa in vista delle elezioni.
Intanto le piazze delle città italiane si mobilitano a sostegno della Flotilla. "Abbiamo chiesto che venissero tutelati i nostri concittadini e liberati il prima possibile", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito dei nove attivisti italiani fermati illegalmente dalle autorità israeliane in acque internazionali. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria sarebbero al momento solo dieci le barche ancora in navigazione.
Flotilla, M5s: "Israele liberi subito Carotenuto e tutti gli attivisti"
"Il governo israeliano ha compiuto l'ennesima e grave violazione del diritto internazionale facendo un abbordaggio armato su imbarcazioni che portavano aiuti umanitari per il popolo palestinese. Tra gli italiani fermati c'è anche il nostro deputato Dario Carotenuto e altri nostri connazionali. Chiediamo l'immediata liberazione di tutti coloro che sono stati rapiti da Israele e che il governo Meloni condanni gravemente questo atto di vera e propria pirateria. Non si può più permettere che Israele goda di totale impunità per le sue azioni; né trincerarsi dietro un silenzio, come quello di Giorgia Meloni, che sa ogni giorno di più di complicità", lo hanno detto i capigruppo M5S di Camera e Senato Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini.
Flotilla, Conte: "Israele ha sparato, Governo deve reagire con fermezza"
"L'esercito israeliano è tornato ad attaccare la Flotilla: sono ore che abbiamo perso i contatti con il nostro deputato Dario Carotenuto mentre l'organizzazione della missione conferma che è stato prelevato dai militari di Israele assieme ad altri nostri connazionali", ha scritto sui suoi canali social il leader del M5S, Giuseppe Conte. "Addirittura hanno sparato, anche se sembrerebbe con proiettili non letali, contro equipaggi inoffensivi con le mani alzate. È gravissimo, è un sequestro a mano armata, è illegale e intollerabile. Il Governo deve reagire con fermezza, pretendendo l'immediata liberazione degli italiani".
Flotilla, Fratoianni (Avs): "Tajani convochi ambasciatore"
"Non solo abbordano illegalmente decine di imbarcazioni in acque internazionali. Non solo arrestano illegalmente centinaia di persone inermi in mare aperto. Ora si mettono pure a sparare contro le imbarcazioni superstiti della Flotilla. I predoni dell'esercito israeliano pare non abbiano alcun limite. E' gravissimo cio' che sta accadendo. Di fronte a tutto questo la reazione dell'Europa e del nostro governo sono del tutto insufficienti. Non bastano le parole di condanna" ha detto Nicola Fratoianni di Avs. "Servono atti concreti perchè si arrivi al più presto alla liberazione degli equipaggi fermati, per impedire ulteriori violenze. Tajani convochi immediatamente l'ambasciatore israeliano alla Farnesina e sbatta i pugni sul tavolo perché Tel Aviv rispetti non solo i nostri concittadini ma anche tutti gli equipaggi sequestrati, perchè Israele deve capire che e' isolato nel mondo, e il popolo italiano non intende accettare la sua arroganza e i suoi comportamenti criminali".
Flottilla, Ascani (Pd): "Inammissibile l'azione israeliana, il governo agisca subito"
Sulla vicenda della Global Sumud Flotilla interviene duramente sui social anche la deputata del Partito Democratico e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, che chiede un intervento immediato dell'esecutivo italiano a tutela dei connazionali e attacca la linea del premier israeliano: "L'azione della Marina Militare di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla è inammissibile. Abbordaggi in acque internazionali, arresti degli attivisti e spari contro le imbarcazioni: su quelle navi c'erano connazionali, ora trattenuti, che devono essere tutelati. Il governo agisca immediatamente. L'impunità con cui agisce Netanyahu non può più essere tollerata".
Flottilla, studenti del liceo "Rinaldini" di Ancona in sciopero: arrestato il loro professore
La vicenda della Flottilla tocca da vicino anche il mondo della scuola. Il collettivo studentesco "Metropolis" del liceo classico "Rinaldini" di Ancona ha indetto uno sciopero per domani in segno di solidarietà con il loro docente, Vittorio Sergi, che figura tra i cittadini italiani arrestati illegalmente dalla Marina israeliana durante la missione verso Gaza. "Discutiamo, mobilitiamoci e facciamoci sentire", è l'appello lanciato sui social dai ragazzi. L'appuntamento per la mobilitazione è fissato per domattina alle 8:00 davanti all'istituto, per poi spostarsi dalle 10:00 nel vicino parco della Cittadella.
Flottilla, Ascani (Pd): "Inammissibile l'azione della Marina israeliana, l'impunità di Netanyahu non è più tollerabile"
"L'azione della Marina Militare di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla è inammissibile. Abbordaggi in acque internazionali, arresti degli attivisti e spari contro le imbarcazioni: su quelle navi c'erano connazionali, ora trattenuti, che devono essere tutelati. Il governo agisca immediatamente. L'impunità con cui agisce Netanyahu non può più essere tollerata", lo ha dichiarato su Tweet Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.
Decaro: "A bordo della Flotilla anche una cittadina pugliese, il governo tuteli gli attivisti"
"Di nuovo ci troviamo a denunciare il blocco di una missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza da parte delle autorità israeliane, avvenuto ancora una volta in acque internazionali. A bordo di una delle imbarcazioni c'è una nostra concittadina pugliese. Allo stesso tempo teniamo alta l'attenzione anche sulle missioni umanitarie che stanno procedendo via terra verso Gaza, nelle quali sono presenti altri due cittadini pugliesi", lo hanno dichiarato il presidente Antonio Decaro e l'assessore alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia. "Seguiamo gli sviluppi di entrambe le vicende, sottolineando ancora una volta l'esigenza che le autorità israeliane rispettino il diritto internazionale, rendano agevole l'approvigionamento di cibo e generi di prima necessità nella Striscia e garantiscano la piena e integrale tutela dei diritti fondamentali delle persone che stanno portando aiuti via mare e via terra. Chiediamo inoltre al Ministro degli Esteri, a tutte le competenti Rappresentanze diplomatiche e alle Autorità nazionali ed internazionali interessate di attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare gli attivisti e le attiviste che, in questo momento, sono private della libertà personale".
Global Sumud Flotilla: "Spari di Israele su 6 barche, una è italiana"
"La navi della marina militare israeliana stanno sparando proiettili, di cui non conosciamo la tipologia, non sappiamo se veri o di gomma", ha detto Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. "Sei delle barche sono state colpite. Una di queste, la Girolama batte bandiera italiana". Anche se i proiettili fossero di gomma, ha aggiunto, "è gravissimo. Stanno già compiendo un atto criminale, e ora aggiungono anche l'utilizzo delle armi".
Flottilla, l'appello del deputato M5S Carotenuto a bordo: "Ci hanno abbordati, l'Europa tace"
"È SUCCESSO. Di nuovo. La marina militare israeliana ci ha abbordati. Le nostre barche sequestrate. I nostri corpi fermati. In acque internazionali. A centinaia di miglia da Gaza. Sotto gli occhi di un'Europa che guarda, tace, e con il suo silenzio si fa complice. Abbiamo lanciato il Mayday da ogni imbarcazione. Non è un gesto disperato, è un grido che chiede al mondo di essere testimone. Condividete. Fate girare questa voce ovunque. Questa è sempre stata una missione di pace. Di umanità. Niente armi, niente odio, solo persone che hanno scelto di stare dalla parte giusta della storia. Sì, ci avete fermato. Sì, ci arresterete. Sì, proverete a usare la paura come arma. Ma sappiatelo: non esiste manette abbastanza forte da fermare ciò che si è messo in moto. Non esiste tribunale che possa arrestare la coscienza del mondo. Potete sequestrare le barche. Non sequestrate il mare. Potete incatenare i corpi. Non incatenate l'umanità. Quello che soffia su queste acque, la solidarietà, l'amore, la resistenza di milioni di persone non lo abborderete mai", lo ha detto, con un video sui social Dario Carotenuto parlamentare del Movimento Cinque Stelle, a bordo della Global Sumud Flotilla.
Scotto (Pd): "Spari alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali? Israele colpisce sovranità Italia"
"La Marina Militare Israeliana spara alle barche della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. Sono almeno due le barche battenti bandiera italiana, Elengi e Girolama, sotto il fuoco. Stanno colpendo la sovranità italiana. Chi si dice sovranista batta finalmente un colpo". Lo scrive su X il deputato Pd Arturo Scotto.
Legal team Flotilla invia diffida ad autorità italiane: "Tutelare italiani"
"I legali dei partecipanti italiani alla missione umanitaria ‘Global Sumud Flotilla' comunicano di "avere formalmente diffidato le autorità italiane competenti affinché adottino con urgenza tutte le iniziative diplomatiche, consolari e istituzionali necessarie a tutela dei cittadini italiani coinvolti nei recenti eventi verificatisi nel Mediterraneo orientale". La diffida, si legge in una nota del legal team della Flotilla,
"è stata trasmessa, tra gli altri, al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alle competenti ambasciate e Rappresentanze diplomatiche, nonché alle ulteriori autorità nazionali ed internazionali interessate. L'iniziativa si è resa necessaria alla luce della perdurante privazione della libertà personale di alcuni attivisti coinvolti nella missione civile e umanitaria diretta verso Gaza, nonché delle gravi criticità emerse in relazione all'abbordaggio delle imbarcazioni avvenuto in acque internazionali. Nella diffida si evidenzia come la situazione presenti profili di estrema urgenza sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché ai principi di diritto internazionale relativi alla libertà di navigazione e alla protezione dei civili impegnati in missioni umanitarie".
Della Valle (M5s): "Israele spara su attivisti disarmati, Ue intervenga"
"La marina israeliana ha usato le armi da fuoco per fermare gli attivisti disarmati della Flotilla. Tutto questo è inaccettabile tanto più che si sta mettendo a rischio la vita delle persone", ha dichiarato in una nota Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Il nostro pensiero va a tutti i membri delle imbarcazioni dirette a Gaza e al nostro deputato Dario Carotenuto, i cui contatti sono stati persi da qualche ora, il che fa temere possa essere stato prelevato e sequestrato da Israele. Chiediamo ufficialmente un intervento dell'Unione europea per difendere i diritti di questi cittadini europei. Non è possibile continuare a tacere davanti a questi illegali atti di forza".
Flotilla, Global Sumud: "Attivisti fermati a breve in porto israeliano"
La Global Sumud Flotilla "ha ricevuto conferma che centinaia di partecipanti civili, rapiti durante l’assalto illegale in alto mare sferrato ieri dalla marina israeliana, vengono attualmente trasportati con la forza dalle forze di occupazione israeliane verso un porto nella Palestina occupata". È quanto si legge in una nota della spedizione. "La nave militare trasporta i nostri partecipanti rapiti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 nazioni e dovrebbe attraccare tra poco".
Flotilla, Grimaldi (Avs): "Rappresaglie e sequestri sempre più violenti, servono sanzioni"
"Proiettili di gomma sulle navi della Flotilla Munki, Kyrakos, Elengi, Giorama, Zefiro, Alcyone. Ieri, le forze navali israeliane hanno intercettato e abbordato in acque internazionali, al largo di Cipro, almeno 56 imbarcazioni, catturando 319 attivisti. I soldati dell'Idf hanno preso il controllo di alcune imbarcazioni. Ora, giungono le notizie degli spari. Siamo, non solo di fronte a un atto di pirateria internazionale, ma a rappresaglie sempre più violente e pericolose per sequestrare senza alcun diritto anche chi cerca la fuga", ha detto il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi. "Non basta chiedere ‘per favore' il rilascio, bisogna rispondere con atti concreti dalle sanzioni alla sospensione del trattato di associazione Israele-Ue, ad altri provvedimenti economici e regolamentari per isolare il governo del criminale Netanyahu".
Energia, Pirondini (M5s): "Maggioranza voti mozione c.sinistra"
"Quanto sta accadendo in Senato è clamoroso. Ieri il M5S ha presentato una mozione, sottoscritta da tutte le opposizioni, per chiedere la revisione del limite del 5% del PIL per le spese militari", ha detto il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini intervenendo in aula.
"Poco dopo, anche la maggioranza ha presentato una propria mozione che, di fatto, chiedeva la stessa cosa. Tradotto: dopo un anno ci stanno dicendo che quel limite del 5% era una stupidaggine. Poi però arriviamo in Aula e quell’impegno scompare. Arrivano perfino a litigare su ciò che avevano scritto loro stessi. Immaginiamo che Crosetto abbia trasecolato leggendo quel testo. Una maggioranza completamente succube delle decisioni del governo. Per questo faccio un appello alla maggioranza: avete ancora l’opportunità di sostenere ciò che avevate messo nero su bianco. Votate la nostra mozione. Sappiamo che condividete questa posizione, ma evidentemente non avete la libertà politica di agire di conseguenza. La verità è che questo governo è politicamente finito dal 23 marzo, dopo la sconfitta al referendum. Prima se ne va a casa, meglio sarà per tutti".
Flotilla, M5s: "Persi contatti con Carotenuto. Governo reagisca"
"Abbiamo perso i contatti con il nostro collega Dario Carotenuto quando la sua imbarcazione, la Kasr Sadabat battente bandiera turca, si trovava ancora a più di 100 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali. Anche le webcam di bordo risultano off-line, come quelle delle altre barche intercettate nell'ultima ora da parte delle forze armate israeliane, che hanno minacciato gli equipaggi con le armi sparando anche colpi di avvertimento", hanno scritto i capigruppo M5S nelle Commissioni Esteri di Senato e Camera, Alessandra Maiorino e Francesco Silvestri.
. Le ultime immagini mostravano l'equipaggio della Kasr Sadabat con indosso i giubbotti di salvataggio in preparazione dell'abbordaggio. A questo punto pare chiaro che anche la sua barca sia stata fermata dai militari israeliani e anche lui sia stato prelevato, come altri nove cittadini italiani presi poco fa da altre imbarcazioni abbordata. Di fronte a un parlamentare italiano illegalmente rapito e ora sotto sequestro da parte di uno Stato estero, il Governo italiano abbia la dignità di reagire con la massima fermezza e pretendere l'immediata liberazione del nostro collega e di tutti gli italiani in mano alle forze israeliane".
Flotilla, Scotto (Pd): "Israele rilasci immediatamente attivisti"
"Israele sta continuando a intercettare imbarcazioni disarmate con tanti italiani a bordo nel silenzio assordante dell'Europa. Dalle notizie che abbiamo, stanno sparando proiettili di gomma su sei imbarcazioni civili ancora in viaggio. Un atto inaccettabile e gravissimo. In acque internazionali. Netanyahu sa che ogni sua decisione resterà impunita perché nessun paese farà un passo vero nei suoi confronti. Il governo italiano almeno esiga il rilascio immediato degli attivisti evitando che vengano sequestrati e portati nelle carceri israeliane dove potrebbero subire un trattamento simile a quello della Global Sumud Flotilla di sei mesi fa. Senza acqua, né cibo, né medicinali, malmenati dalla polizia di Ben Givr. Sarebbe uno scenario pericoloso e una vera e propria resa dell'Europa davanti a un atto di prepotenza fuori dal diritto internazionale". Lo ha detto Artuto Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.
Farnesina verifica possibile uso proiettili di gomma contro imbarcazioni Flotilla
"In queste ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Flottiglia in viaggio verso Gaza. Al momento risultano fermati 27 connazionali. Le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod", si legge in una nota della Farnesina. "Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della Flottiglia".
Modena, Magi: "Salvini inadeguato a ruoli istituzionali"
"Sulla tentata strage di Modena penso che siamo di fronte a un problema politico enorme: abbiamo delle figure istituzionali che sono completamente inadeguate a ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale e gli do un nome e un cognome, Matteo Salvini. Penso che la maggioranza e il governo debbano tirare una linea di decenza istituzionale e quella linea è stata superata ormai troppe volte, così come avvenuto nel caso di Rogoredo: il vicepremier si getta con la bava alla bocca come uno sciacallo appena c'è un fatto di cronaca grave, speculando sulle tragedie, sulla sofferenza delle persone e sulla morte anziché fare quello che dovrebbero fare le istituzioni, cioè portare un senso di ragionevolezza, di calma, ovviamente riconoscendo le responsabilità" ha detto ad Agorà su RaiTre il segretario di +Europa, Riccardo Magi.
"Perché non si parla del disagio che c'è stato da parte di quei ragazzi che hanno trucidato a Taranto qualche giorno fa un bracciante cittadino del Mali che viveva in Italia regolarmente da 10 anni con due figli, che ha cercato rifugio in un bar ma il barista lo ha cacciato fuori e poi è stato raggiunto dal branco? Ricordiamo che per ottenere la cittadinanza italiana bisogna essere incensurati, essere in regola con il pagamento delle tasse, avere un reddito, parlare bene la nostra lingua: vogliamo estendere questi requisiti a tutti gli Italiani così quando commettono un crimine gli togliamo la cittadinanza? Le leggi sulla cittadinanza già ci sono e sono anche siano le più restrittive d'Europa".
Energia, Lopreiato (M5S): "Con Meloni Italia vassalla, altro che hub"
"Il racconto dell'Italia come hub energetico d’Europa si è rivelato una favola senza lieto fine: abbiamo solo sostituito la dipendenza dal gas russo con quello americano, riducendoci a vassalli e non a ponte geopolitico" lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Ada Lopreiato, intervenendo in Aula al Senato sulla mozione in discussione inerente il futuro energetico del Paese. "Questa totale mancanza di strategia ha esposto i cittadini alle cannonate delle bollette: oggi oltre 2,2 milioni di famiglie versano in povertà energetica e le nostre Pmi subiscono uno svantaggio competitivo permanente. Di fronte a questo quadro, il Governo risponde stanziando miliardi per le armi e accettando un Patto di stabilità che rischia di soffocare l'economia con l'austerità. Con la nostra mozione impegniamo l’Esecutivo a un'immediata inversione di rotta: serve tassare concretamente gli enormi extraprofitti dei colossi energetici, senza formule ‘volontarie' come fatto con le banche, e usare l’extragettito fiscale per un taglio strutturale delle accise. È fondamentale accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, anche spingendo in Ue per un Energy Recovery Fund. Rispettiamo l’articolo 9 della Costituzione: la transizione ecologica è l'unica via per tutelare davvero l’interesse delle future generazioni".
Fine vita, vertice di maggioranza al Senato sul ddl: nodo emendamenti prima del voto in Aula
Nuova riunione dei partiti di centrodestra al Senato per fare il punto sul disegno di legge sul fine vita. Il provvedimento è già calendarizzato per l'approdo in Aula il prossimo 3 giugno, ma l'iter nelle commissioni competenti (Giustizia e Affari sociali) è ancora rallentato dal voto sui numerosi emendamenti presentati. Al vertice, convocato proprio per sbloccare l'impasse e trovare una sintesi politica, hanno preso parte figure chiave del governo e del Parlamento: i presidenti delle due commissioni, Giulia Bongiorno e Francesco Zaffini, i relatori del ddl Pierantonio Zanettin (FI) e Ignazio Zullo (FdI), insieme al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e al viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. L'obiettivo della maggioranza è blindare il testo e velocizzare i lavori in commissione per evitare di farsi trovare impreparati alla scadenza di inizio giugno.
Al voto al Parlamento Ue direttiva vittime: torna il ddl Zan, affossato in Senato nel 2021
Il Parlamento di Strasburgo voterà giovedì alle 12 una direttiva per rafforzare i diritti delle vittime di reato. All'interno del testo torna una parte del ddl Zan, il cui iter è stato bloccato in Senato nell'ottobre del 2021. L'eurodeputato Alessandro Zan (Pd) a Fanpage.it: "La direttiva è vincolante per tutti gli Stati membri e anche il governo Meloni dovrà adeguarsi". Se passasse la direttiva, il governo italiano sarebbe costretto a recepirla entro due anni.
Spese Nato: il centrodestra ritira la mozione dopo il no di Palazzo Chigi
Il centrodestra ha presentato e subito ritirato una mozione in Senato che chiedeva di rivedere gli obiettivi sulle spese militari della Nato, frenando sul target del 5% per concentrarsi sul più realistico 2% del Pil. La versione ufficiale della maggioranza parla di un rinvio tecnico: per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, il punto è stato stralciato "perché non era coerente con il resto del testo", mentre Massimiliano Romeo (Lega) ha invocato la prudenza economica rimarcando che, con i conti pubblici attuali, la priorità deve andare all'energia e non alla difesa. A quanto apprende Fanpage.it, però, l'ordine di ritirare immediatamente il testo sarebbe arrivato direttamente da Palazzo Chigi per evitare incidenti diplomatici con gli alleati atlantici.
Riforma Schillaci sui medici di base, sindacato minaccia lo sciopero: "No a cura come catena di montaggio"
Dopo la pubblicazione della bozza di decreto legge sulla riforma Schillaci riguardante i medici di famiglia e i pediatri, la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) mette in guardia sui rischi del decreto legge e annuncia una stagione di mobilitazioni. Il testo punta a creare due diversi percorsi contrattuali per i medici di famiglia: la libera professione convenzionata con il Servizio sanitario nazionale da una parte e dall'altra un accordo per il lavoro dipendente, previsto solo in caso di situazioni di carenza di organico ed emergenziali. Secondo il segretario della Fimmg, Silvestro Scotti, contattato da Fanpage.it, "la riforma apparentemente parla di una dipendenza solo di emergenza, però formalmente il sistema crea già di base una liberalizzazione e a una perdita del diritto di contrattazione nazionale".
Cavedagna (FdI): "L'aggressore di Modena deve pagare nel suo Paese"
"L'attentatore di Modena diceva di voler bruciare i cristiani, abbiamo già sentito i soliti benpensanti che dicono che questa persona è un pazzo che va compreso. Ma non si può ridurre tutto alla pazzia: se un attivista politico avesse usato queste parole non staremmo parlando di salute mentale. L'attentatore deve pagare e lo deve fare nel suo Paese" ha detto l'eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna, intervenendo a Strasburgo nel corso del dibattito in plenaria ‘sull'attacco contro i cittadini a Modena'. "Se non siamo chiari su quello che è accaduto, corriamo il rischio che capiti di nuovo e tutto questo è frutto della cultura immigrazionista della sinistra che non ha senso di esistere. L'Ue deve difendere i suoi popoli dall'odio religioso", ha aggiunto Cavedagna.
Energia, Bevilacqua (M5s): "Governo costretto a rimangiarsi follia 5% Nato"
"C'è voluta la nostra mozione sul caro energia in Senato per mettere la maggioranza di governo con le spalle al muro e costringerla a riconoscere ufficialmente, mettendolo nero su bianco nella loro mozione, la necessità dirivedere l’obiettivo Nato delle spese militari al 5%. Noi lo abbiamo sempre denunciato come un obiettivo folle e insostenibile, venendo coperti di insulti per questo. Finalmente, per evitare imbarazzanti spaccature interne, ci hanno dovuto dare ragione, rimangiandosi l’assurdo impegno preso da Meloni un anno fa: non è mai troppo tardi per ammettere i propri errori. Ora passino dalle parole ai fatti e il governo abbia il coraggio di andare a trattare in sede Nato la revisione di questi target, così come in Europa chiedano la revisione del Patto di Stabilità, anch’esso sottoscritto da Meloni, ammesso che abbiano la credibilità e la forza per farlo" lo ha detto la senatrice M5S Dolores Bevilacqua, prima firmataria della mozione del Movimento 5 Stelle in discussione oggi nell’aula di Palazzo Madama.
Cybersicurezza, Ciriani (FdI): "L'Europa non può solo regolare tecnologie prodotte da altri"
Forte richiamo all'autonomia tecnologica dell'Unione Europea da parte di Alessandro Ciriani. Intervenendo in sessione plenaria a Strasburgo durante il dibattito sulla cybersicurezza, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia ha lanciato l'allarme sui ritardi del Vecchio Continente: "I nostri competitor globali corrono e sviluppano modelli sempre più innovativi, mentre noi siamo in tremendo ritardo. Abbiamo bisogno di modelli europei avanzati di intelligenza artificiale, cloud sicuri, capacità di calcolo e cybersicurezza: è questo il nuovo fronte dell'indipendenza geopolitica". Secondo l'esponente di FdI, governare l'IA significa riaffermare il primato della politica per evitare che siano altri a scrivere il futuro al posto nostro, soprattutto a fronte di minacce concrete che vanno dai deepfake fino alla guerra ibrida: "Non parliamo soltanto di sicurezza digitale, ma di sicurezza nazionale: si può colpire uno Stato senza muovere un carro armato, paralizzando reti e manipolando l'informazione. I rischi sono sotto gli occhi di tutti". Poi ha sferzato le istituzioni europee sulla strategia globale: "Implementare i nostri strumenti normativi è necessario, ma le norme da sole non bastano. Il punto politico è questo: l'Europa non può diventare il continente che si limita a regolare tecnologie prodotte, addestrate e aggiornate da altri".
Nucleare, Bonelli (Avs): "Quella di Meloni è una truffa colossale ai danni degli italiani"
Dura presa di posizione di Angelo Bonelli contro i piani energetici del governo. In una nota, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde ha definito i piccoli reattori modulari (Smr) che l'esecutivo intende introdurre come "una tecnologia che non ha alcuna applicazione nel mondo e una colossale presa in giro". Secondo Bonelli, la scelta di puntare sull'atomo serve solo a "vendere fumo" per evitare la vera svolta delle rinnovabili, che abbatterebbe i costi delle bollette: "Questo si spiega solamente con la volontà di continuare a far fare profitti miliardari alle grandi società del gas. Vogliono trasformare l'Italia in un hub del gas, condannando famiglie e imprese a pagare l'energia sempre di più". Il leader dei Verdi ha poi concluso sottolineando i limiti economici e temporali del piano: "Il nucleare costa molto più delle rinnovabili e vedrà la luce forse tra 20-25 anni, lasciandoci nel frattempo totalmente dipendenti dal gas. È una battaglia ideologica senza alcun fondamento economico e industriale".
Modena, FdI frena la Lega: "Nessun ampliamento per i casi di revoca cittadinanza"
Sulla revoca della cittadinanza non è previsto, al momento, alcun ampliamento dei casi applicabili. Lo ha precisato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo a Start su Sky TG24 in merito al dibattito sollevato dal caso di Modena. "Nel 2025, con il decreto sicurezza, abbiamo introdotto una norma per cui chi si macchia di gravi reati come strage e terrorismo può decadere dalla cittadinanza tramite DPR, a patto che ne possieda una seconda", ha spiegato Bignami. Il capogruppo di FdI ha poi aggiunto: "Ascolteremo le proposte della Lega, ma l'attuale normativa consente già di intervenire, qualora questa persona venga ritenuta responsabile sotto il profilo dell'imputabilità".
Dl Fisco: il governo pone la questione di fiducia alla Camera
Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto Fisco. Il testo, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38), è già stato approvato dal Senato ed è ora in fase di conversione in legge. La votazione a Montecitorio è prevista per domani.