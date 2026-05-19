Governo Meloni, Giorgetti apre alla proroga dello sconto sulle accise, Conte su Flotilla: “Esecutivo pretenda l’immediata liberazione dei nostri cittadini”

"Sulla tentata strage di Modena penso che siamo di fronte a un problema politico enorme: abbiamo delle figure istituzionali che sono completamente inadeguate a ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale e gli do un nome e un cognome, Matteo Salvini. Penso che la maggioranza e il governo debbano tirare una linea di decenza istituzionale e quella linea è stata superata ormai troppe volte, così come avvenuto nel caso di Rogoredo: il vicepremier si getta con la bava alla bocca come uno sciacallo appena c'è un fatto di cronaca grave, speculando sulle tragedie, sulla sofferenza delle persone e sulla morte anziché fare quello che dovrebbero fare le istituzioni, cioè portare un senso di ragionevolezza, di calma, ovviamente riconoscendo le responsabilità" ha detto ad Agorà su RaiTre il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Perché non si parla del disagio che c'è stato da parte di quei ragazzi che hanno trucidato a Taranto qualche giorno fa un bracciante cittadino del Mali che viveva in Italia regolarmente da 10 anni con due figli, che ha cercato rifugio in un bar ma il barista lo ha cacciato fuori e poi è stato raggiunto dal branco? Ricordiamo che per ottenere la cittadinanza italiana bisogna essere incensurati, essere in regola con il pagamento delle tasse, avere un reddito, parlare bene la nostra lingua: vogliamo estendere questi requisiti a tutti gli Italiani così quando commettono un crimine gli togliamo la cittadinanza? Le leggi sulla cittadinanza già ci sono e sono anche siano le più restrittive d'Europa".