Carburanti, il 22 maggio scade il taglio delle accise su benzina e diesel: di quanto saliranno i prezzi

Venerdì 22 maggio scade l'ultimo taglio delle accise deciso dal governo Meloni. Se non ci sarà un rinnovo lo sconto, più basso rispetto ai precedenti per quel riguarda la benzina, è destinato ad esaurirsi. In questo momento, stando alle parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin l'esecutivo sta valutando il da farsi. Venerdì prossimo, alle 19, è prevista una riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Prima, nel pomeriggio, si terrà l'incontro con le imprese dell'autotrasporto che presenteranno le loro richieste, tra cui maggiori aiuti tramite credito d'imposta e il differimento dei versamenti fiscali e contributivi per garantire liquidità immediata.

Quanto vale il taglio delle accise in scadenza il 22 maggio

Lo scorso 1° maggio il governo ha prorogato il taglio delle accise ma ne ha ridotto l'entità. All'inizio la misura pensata per alleggerire i rincari, provocati dalla crisi energetica apertasi con il conflitto in Iran, prevedeva uno sconto di 20 centesimi (più Iva) su diesel e benzina. Con l'ultimo rinnovo, l'esecutivo ha deciso di confermare il taglio del gasolio ma di abbassare quello sulla super, che è passato da 20 a 5 centesimi. Una scelta motivata – aveva spiegato in conferenza stampa Meloni – dal diverso andamento dei prezzi del diesel, cresciuto di più della benzina.

La modifica ha fatto risalire il costo della verde attorno a 1,90 euro. Quello del diesel invece, è rimasto attorno ai 2 euro. Secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit (Mister Prezzi) oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio (self) e di 2.064 euro, mentre la benzina costa in media 2.023 euro.

I prezzi di diesel e benzina torneranno a salire? Cosa può succedere

Dopo il caos iniziale sulle scadenze sollevato da Fanpage.it, il governo ha chiarito che la proroga si chiuderà ufficialmente il 22 maggio. Ma cosa succederà dopo? "Ci sono valutazioni in corso che sta facendo il Mef con gli altri ministeri. Gli uffici si stanno confrontando e si vedrà nel fine settimana", ha detto oggi Pichetto Fratin rispondendo alle domande su un possibile rinnovo. Non è chiaro quindi se Palazzo Chigi deciderà di confermare il taglio ed eventualmente per quanto. Uno degli aspetti più complicati sui cui sta lavorando il ministero dell'Economia riguarda le coperture. Bisognerà trovare sufficienti risorse per sostenere una spesa che con il passare del tempo si fa via più onerosa.

In assenza di un rinnovo, le accise verranno ripristinate al livello fissato per legge: 20 centesimi in più per il gasolio, 5 per la benzina. A farne le spese saranno ancora una volta i consumatori. Il costo della verde infatti potrebbe toccare quota 2 euro, se non addirittura superarla. Il diesel invece rischia di raggiungere i 2,20 euro.