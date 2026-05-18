Governo, Meloni a Ursula von der Leyen: “Anche su energia deroga a Patto Stabilità”. Salvini: “Via chi delinque”, Tajani si oppone: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'aggressione di Modena. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono recati prima all'ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri, e poi si sono spostati a Modena. Il Capo della Stato e la premier, arrivata direttamente dalla Grecia dopo aver annullato la trasferta a Cipro, hanno incontrato Luca Signorelli, che per primo è intervenuto per bloccare l'aggressore. La presidente del Consiglio lo ha ringraziato sui social: "Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi". A Modena sono giunti anche Matteo Piantedosi, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, mentre il vicepremier Antonio Tajani sarà in città oggi.
Polemiche bella maggioranza per la proposta della Lega, rilanciata da Matteo Salvini, di revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque. Tajani frena: Salim El Koudri "Mon aveva un permesso di soggiorno. È un cittadino italiano, nato, cresciuto e laureato in Italia…". Stop anche da Piantedosi, che sottolinea come l'episodio di Modena sia un caso di disagio psichiatrico.
La premier ha scritto anche una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, chiedendo di estendere il Patto di Stabilità all'energia: "Lo straordinario incremento dei costi energetici che stiamo subendo rappresenta una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri con pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Ue consente flessibilità finanziaria per sicurezza e difesa strettamente intese e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale", si legge in un passaggio.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo l'aggressione a Modena, Salvini: "Revocare la cittadinanza"
Il giorno dopo la grave aggressione di Modena, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recano in visita negli ospedali per vedere i feriti ricoverati, ringraziare i medici e portare la vicinanza dello Stato alle famiglie e agli "eroi per caso" che hanno impedito un bilancio peggiore, fermando l'automobilista che ha investito un gruppo di passanti.
"Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Ed è proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca", è il messaggio di Meloni sui social, rivolto a Luca Signorelli, che per primo è intervenuto per bloccare l'aggressore.
Scoppia la polemica all'interno del centrodestra per la proposta della Lega di revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, una proposta rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini dopo i fatti di Modena, che si trova già in commissione Affari Costituzionali della Camera. Antonio Tajani lo stoppa, sottolineando che Salim El Koudri "non aveva un permesso di soggiorno. È un cittadino italiano, nato, cresciuto e laureato in Italia…". Stesso ragionamento del titolare del Viminale Matteo Piantedosi, il quale sottolinea che "qui stiamo parlando di altro", cioè di un caso di disagio psichiatrico. Per il momento la premier Meloni non si esprime.
Meloni scrive una lettera a Ursula von der Leyen, chiedendo una deroga al Patto di Stabilità anche per l'energia: "L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica in corso", si legge nel testo: E Salvini approva: "Va nella direzione da sempre auspicata dalla Lega".