Governo, Meloni a Ursula von der Leyen: “Anche su energia deroga a Patto Stabilità”. Salvini: “Via chi delinque”, Tajani si oppone: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'aggressione di Modena. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono recati prima all'ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri, e poi si sono spostati a Modena. Il Capo della Stato e la premier, arrivata direttamente dalla Grecia dopo aver annullato la trasferta a Cipro, hanno incontrato Luca Signorelli, che per primo è intervenuto per bloccare l'aggressore. La presidente del Consiglio lo ha ringraziato sui social: "Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi". A Modena sono giunti anche Matteo Piantedosi, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, mentre il vicepremier Antonio Tajani sarà in città oggi.

Polemiche bella maggioranza per la proposta della Lega, rilanciata da Matteo Salvini, di revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque. Tajani frena: Salim El Koudri "Mon aveva un permesso di soggiorno. È un cittadino italiano, nato, cresciuto e laureato in Italia…". Stop anche da Piantedosi, che sottolinea come l'episodio di Modena sia un caso di disagio psichiatrico.

La premier ha scritto anche una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, chiedendo di estendere il Patto di Stabilità all'energia: "Lo straordinario incremento dei costi energetici che stiamo subendo rappresenta una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri con pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Ue consente flessibilità finanziaria per sicurezza e difesa strettamente intese e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale", si legge in un passaggio.