Iran, “Trump vicino a riprendere attacchi”. E Pezeshkian chiede al Papa di contrastare le richieste Usa

Per la Cnn, Donald Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall’inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi in Iran. Israele si starebbe già preparando alla possibilità di “giorni o settimane di combattimenti”.

Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco in Iran, a riprendere gli attacchi. Ne parla la Cnn e anche il media israeliano Channel 12 riferisce che il presidente americano dovrebbe riunire il suo stretto team di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione. Secondo un alto funzionario israeliano "la ripresa delle ostilità si avvicina" e Israele si starebbe già preparando alla possibilità di "giorni o settimane di combattimenti".

Donald Trump – riferisce la Cnn – avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi e alleati nonostante il cessate il fuoco in vigore. "L'intenzione sarebbe quella di condurre una breve campagna finalizzata a fare pressione sull'Iran affinché accetti ulteriori concessioni nei negoziati", afferma la fonte. Trump sarebbe "irritato" per lo stallo diplomatico, ma anche riluttante a lasciarsi trascinare nuovamente nella guerra in Iran, anche per il timore di aggravare ulteriormente la crisi nello Stretto di Hormuz.

Intanto, il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian ha scritto una lettera a Leone XIV in cui dice che, pur apprezzando la posizione morale del Papa riguardo alla guerra, chiede alla comunità internazionale di adottare un approccio realistico ed equo e esorta le nazioni del mondo a "contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti".

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"La resistenza dell'Iran alle richieste illegali del governo degli Stati Uniti equivale a resistenza e difesa del diritto internazionale e degli alti valori umani. Pertanto, ci si aspetta che la comunità internazionale affronti le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti adottando un approccio realistico ed equo", recita una parte della lettera riportata dalla stampa iraniana.