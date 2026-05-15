Iran, la guerra in diretta: Trump: “Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca. Da Cina no armi a Teheran”

Sull'Iran alla fine "deve prevalere la trattativa", ma la repubblica islamica "non può né avere la bomba atomica, né può permettersi di attaccare Paesi" solo perché "hanno relazioni con Stati Uniti o Israele". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, ospite di ‘Mattino cinque'. "L'Iran dice ‘se gli Stati Uniti attaccano, noi continuiamo a lavorare sull'uranio arricchito arrivando fino al 90 per cento, che significa avere poi la bomba atomica: fa parte di una pressione politica da parte di Teheran", ha sottolineato il titolare della Farnesina, "Ricordiamo che l'Iran è un Paese che ha millenni di storia dietro le spalle, è un Paese che ha anche delle forze armate ben organizzate, anche forti, malgrado i danni subiti dagli attacchi americani e israeliani: quindi credo che alla fine debba prevalere la trattativa, fermo restando che l'Iran, ripeto, non può né avere la bomba atomica, né può permettersi di attaccare Paesi come il Kuwait, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, l'Oman e il Qatar, che non hanno nulla a che fare con gli attacchi e con la guerra che hanno loro con gli americani". Su questo, ha concluso, "c'è accordo direi generale perché" gli iraniani "hanno attaccato in maniera immotivata questi Paesi soltanto perché hanno relazione con gli Stati Uniti o con Israele".