Iran, la guerra in diretta, Trump minaccia Teheran: “Accetti l’accordo o non rimarrà nulla”. CNN: “Pronta lista di obiettivi da colpire”

Donald Trump ha incontrato i vertici del suo team di sicurezza nazionale nel golf club in Virginia. Lo riferisce la Cnn, secondo cui alla riunione c'erano il vicepresidente, JD Vance, il segretario Stato, Marco Rubio, il capo della Cia, John Ratcliffe, e l'inviato del presidente, Steve Witkoff. Stando alla fonte citata dalla rete americana, l'incontro è avvenuto sabato, al rientro del tycoon dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping, il giorno prima che Trump su Truth scrivesse che "per l'Iran il tempo stringe" dopo la notizia del colloquio con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La Cnn conferma che è attesa una nuova riunione tra Trump e il team di sicurezza nazionale, mentre – riporta ancora la rete americana, citando altre fonti – il Pentagono ha preparato una serie di piani per eventuali attacchi a obiettivi militari, compresi impianti del settore dell'energia e infrastrutture in Iran, qualora Trump dovesse decidere per nuove operazioni.