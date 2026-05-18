Iran, la guerra in diretta, Trump minaccia Teheran: “Accetti l’accordo o non rimarrà nulla”. CNN: “Pronta lista di obiettivi da colpire”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 18 maggio, in tempo reale. Donald Trump lancia nuove minacce all'Iran: "Accetti l'accordo o non rimarrà nulla". Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e Netanyahu, che precisa: "Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare". Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. CNN: "Il Pentagono ha preparato una lista di obiettivi da colpire".
Cnn: "Trump ha visto il team della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronta una lista di obiettivi"
Donald Trump ha incontrato i vertici del suo team di sicurezza nazionale nel golf club in Virginia. Lo riferisce la Cnn, secondo cui alla riunione c'erano il vicepresidente, JD Vance, il segretario Stato, Marco Rubio, il capo della Cia, John Ratcliffe, e l'inviato del presidente, Steve Witkoff. Stando alla fonte citata dalla rete americana, l'incontro è avvenuto sabato, al rientro del tycoon dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping, il giorno prima che Trump su Truth scrivesse che "per l'Iran il tempo stringe" dopo la notizia del colloquio con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La Cnn conferma che è attesa una nuova riunione tra Trump e il team di sicurezza nazionale, mentre – riporta ancora la rete americana, citando altre fonti – il Pentagono ha preparato una serie di piani per eventuali attacchi a obiettivi militari, compresi impianti del settore dell'energia e infrastrutture in Iran, qualora Trump dovesse decidere per nuove operazioni.
Media: "Decine di aerei USA portano munizioni in Israele"
Nelle ultime 24 ore decine di aerei da carico statunitensi hanno trasportato a Tel Aviv munizioni prelevate dalle basi americane in Germania, in vista di una possibile ripresa degli attacchi all'Iran. Lo riporta l'emittente israeliana Canale 12.
CNN: "Il Pentagono ha preparato la nuova lista di obiettivi da colpire in Iran"
Secondo la Cnn, tra i possibili obiettivi presi in considerazione dal Pentagono figurano installazioni energetiche iraniane ed elementi delle infrastrutture. Ieri Trump ha esortato l'Iran ad affrettarsi per raggiungere un accordo con gli Stati uniti, affermando che il tempo è un fattore cruciale.
Trump convoca consiglieri sicurezza nel suo golf club
Ieri Donald Trump ha incontrato i suoi massimi consiglieri per la sicurezza nazionale nel suo golf club in Virginia per discutere delle prossime mosse nella guerra contro l'Iran. Lo ha riferito la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro. Secondo tale fonte, hanno partecipato il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. L'incontro si è svolto poche ore dopo il rientro di Trump a Washington dopo la visita in Cina. Dopo l'incontro di sabato, ha spiegato la fonte, Trump dovrebbe incontrare nuovamente il suo team per la sicurezza nazionale all'inizio di questa settimana. Secondo fonti vicine ai colloqui, il Pentagono ha predisposto una serie di piani per colpire obiettivi militari nel caso in cui Trump decidesse di procedere con ulteriori attacchi, compresi raid contro siti energetici e infrastrutturali in Iran
Trump: "Iran accetti un accordo o non rimarrà nulla"
Ancora minacce all'Iran da parte del presidente Usa: ‘Accetti l'accordo o non rimarrà nulla'. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: ‘Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare'. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente Usa avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.