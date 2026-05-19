La confessione a Fanpage: “Ero del team Corona, dietro l’accademia per ricchi c’è solo un sistema di truffe”

Il metodo Corona prometteva soldi facili, per guadagnare bastava comprare un corso e imparare a creare prodotti digitali. L’Accademia di Corona è però la facciata di un sistema complesso, fatto di script, influencer pagati e recensioni falsate. Per capire come funziona abbiamo parlato con Anna e Marco, due ex setter che hanno lavorato nel team Corona.

Il video comincia con Fabrizio Corona che fissa la camera. Inquadratura stretta, occhiali da sole scuri, il dito puntato verso lo spettatore. “Questo metodo vi renderà ricchi”, dice. “È un annuncio importante, cambierà la vita a chi guarderà questo video fino alla fine. Scrivete Corona tra i commenti e verrete contattati dal mio team”. Basta inviare un messaggio, compilare il form e poi arriva la telefonata.

“Ciao, sono Marco del team Corona. Ti scrivo per fissare una chiamata conoscitiva”. Chi risponde al telefono crede che sia un’occasione per cambiare vita. In realtà sta entrando in una macchina ben oliata, fatta di script, tecniche manipolatorie, recensioni false, articoli sponsorizzati e influencer pagati. Tutto è pensato per una cosa sola: venderti un sogno. Un sogno che ha il volto di Corona. Lui, però, è solo la facciata. Dietro le promesse di guadagno e i video motivazionali, c’è un sistema. E noi lo abbiamo ricostruito in questa inchiesta: La Fabbrica dei Soldi. In questo articolo vi lasciamo la testimonianza di un membro del team che vendeva questi corsi.

L’uomo dietro Fabrizio Corona

Per capire come funziona la macchina dietro al Metodo Corona abbiamo parlato con Anna e Marco (i nomi sono di fantasia per tutelare la privacy dei testimoni). “Noi eravamo due setter, e per alcuni mesi abbiamo lavorato con il team Corona”, spiega Marco. “Il nostro compito era chiamare i clienti che si candidavano e fare finta che avessero superato una selezione molto rigida. Il vero obiettivo però era convincerli a comprare i corsi di Corona per diventare ricchi, chi li acquistava cadeva nella trappola… in realtà però questa è la fine della storia." Per capire davvero come funziona il metodo Corona dobbiamo infatti fare un passo indietro, e partire da un altro nome: Aydin Vahabov.

Aydin si presenta come “imprenditore e numero uno dei prodotti digitali”. Sui suoi profili social, con oltre 200.000 follower, posta foto con i grattacieli di Dubai, auto di lusso e scrive “io conosco il metodo nascosto per fare soldi”. Il “metodo nascosto” consiste nel promuovere corsi a 1.000, 5.000, o 10.000 euro per creare guide, ebook, pdf da venere online e prometterti che grazie alle lezioni guadagnerai un "secondo stipendio comodamente da casa" . I clienti comprano i corsi attratti dalle promesse di guadagno facile. “Noi al telefono dicevamo che se andava male si guadagnavano 3.000 euro al mese, se andava bene cifre a quattro zeri”, spiega Marco. I corsi, che abbiamo visto, però altro non sono altro che slide confuse e canali Telegram con consigli di presunti esperti.

"Questi pacchetti sono stati creati da Vahabov e noi abbiamo iniziato a lavorare per lui, poi però a un certo punto la nostra responsabile ci ha detto che dovevamo occuparci anche di un nuovo progetto, quello di Corona. Funzionava allo stesso modo, erano gli stessi corsi, le stesse promesse solo che dovevamo presentarci come del team Corona. In altre parole lui ci metteva la faccia”.

Qui potete trovare la prima parte della nostra inchiesta dove vi raccontiamo come funziona metodo Vahabov.

WHATSAPP | I messaggi inviato dal team Corona

Il metodo Corona: un progetto parallelo

Secondo la nostra ricostruzione Fabrizio Cotona ha prestato il volto sia per promuovere il metodo Vahabov, sia per creare un sistema parallelo che si appoggiava in realtà allo stesso team. “Quando i nostri responsabili ci hanno detto che ci saremmo dovuti occupare del progetto Corona, ci hanno dato i video di Fabrizio, il link alla pagina, e il reel di presentazione”. Nel video, ancora disponibile sui social, Corona con frasi sibilline annuncia un nuovo progetto in grado di “cambiare la vita a migliaia di persone”. La stessa retorica utilizzata da Aydin nei suoi video sui social.

“Quando Corona ha iniziato la collaborazione ci hanno dato uno script a parte e un copione da leggere durante le chiamate con i clienti”. Anna sblocca il telefono, “eccolo qui”, nell’incipit si legge: “Ciao sono (nome) del team Corona. Ti contatto per fissare la chiamata conoscitiva, ti lascio qui i due link del progetto”.

Gli script e le istruzioni date ai setter perle chiamate con i clienti

Entrambi i link rimandano a siti web che sono stati cancellati. Utilizzando WebArchive – un archivio digitale che salva versioni passate dei siti web tramite crawler automatici – siamo riusciti a recuperare le pagine. Il primo link rimanda a un articolo pubblicato su DillingerNews, progetto gestito da Fabrizio Corona. Il titolo recita: “Fabrizio Corona sfida i fuffa guru del web e vince”. Nel testo viene raccontato il nuovo progetto: “In collaborazione con Aydin Vahabov, Corona ha fondato la sua accademia, più di 800 persone sono state aiutate a creare un’entrata extra”.

Il secondo link, invece, rimanda al sito www.metodocorona.com. Anche questa pagina è stata eliminata, abbiamo recuperato la versione archiviata dove compare solo la schermata di selezione con un banner, sopra c’è scritto: “I posti sono esauriti, lascia la tua mail”. Da qui partiva la prima fase per accedere al Metodo Cortona.

WEBARCHIVE | La pagina cancellata sul Metodo Corona

Come funzionava la collaborazione tra Corona e Vahabov

Per capire meglio come funzionava la collaborazione Corona-Vahabov abbiamo chiamato Germano Milite, fondatore di Fufflix, osservatorio contro truffe e pubblicità ingannevoli. “Fabrizio Corona non ha solo sponsorizzato e appoggiato Vahabov, ma ci ha messo letteralmente la faccia”, spiega Milite. “È come se Vahabov avesse noleggiato l'immagine di Corona. È stato creato un servizio a parte presentato come se fosse un progetto di Corona.”

In realtà il metodo Corona e il metodo Vahabov vendevano gli stessi pacchetti. “Erano di fatto la stessa cosa presentata con nomi diversi” spiega Anna. “Alcuni clienti si sono accorti e hanno iniziato a fare domande. In tanti ci hanno contattato perché avevano dei dubbi, ci chiedevano se davvero quello di Corona fosse un progetto separato da quello di Aydin, noi dovevamo mentire chiaramente.”

WHATSAPP | I messaggi dei setter

II progetto Corona, era infatti un modo per attrarre una nuova fetta di pubblico, "con Fabrizio le chiamate sono aumentate, tantissimi ci contattavano perché erano suoi fan e pensavano che avrebbero lavorato con lui”, spiega Anna. Per Corona non è la prima volta, aveva già collaborato con diversi progetti che promettevano entrate extra, per esempio il Progetto Corona, programma di investimenti su Telegram. Dopo essere stato accusato di truffa dai clienti, Corona aveva preso le distanze spiegando di essere stato un testimonial del progetto. Anche in quel caso, però, il progetto era stato sponsorizzato come una sua iniziativa.

Non solo, a febbraio 2025 aveva lanciato il suo meme coin $CORONA che è stata prima bloccata dalla Consob e poi gli è costato a inizio 2026 una multa di 200.000 euro. La memecoin non rispettava i protocolli definiti dall’Unione Europea: mancavano documenti fondamentali, come il White Paper – con tutte le indicazioni tecniche a supporto del progetto – e l’attività non era correttamente collegata a una persona giuridica. A novembre 2025, invece, aveva lanciato un altro progetto che prometteva di farti guadagnare con l’intelligenza artificiale attraverso un programma di trading. Il copione si ripete: stesso schema, stessa narrativa. E anche questa volta ci mette la faccia, dando visibilità a un servizio molto simile a quello legato a Vahabov.

Per capire meglio abbiamo chiamato Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona e chiesto spiegazioni sul metodo sponsorizzato da Corona. Chiesa ci ha detto di non sapere nulla sulla collaborazione con Vahabov e che non lo conosce. Gli abbiamo anche chiesto di poter parlare direttamente con Corona per chiedere una replica, ma ci è stata negata.

La rete di influencer assoldati dal miglior offerente

Il progetto Corona rappresenta uno dei casi più estremi di una tendenza ormai consolidata: quella di influencer che promuovono contenuti sponsorizzati senza adeguate verifiche. In alcuni casi si tratta di superficialità, in altri di una scelta consapevole, dove il ritorno economico prevale sulla responsabilità verso il pubblico – anche quando esiste il rischio di dare visibilità a iniziative fraudolente. E infatti per rendere il metodo più credibile il team di Vahabov ha assoldato creator e personaggi famosi.

La lista è lunga. C'è Frank Gramuglia, Giacomo Urtis, Il Brasiliano, Francesco Facchinetti, Andrea Damante, Enzuccio, Valerio Varamo, Mattia Faraoni, Pietro Tartaglione, Guendalina Tavassi. Tutti – come mostra lo stesso Vahabov nel suo video di presentazione – hanno pubblicato storie e contenuti per sponsorizzare il suo metodo per diventare ricchi. Alcuni dicono persino detto di aver partecipato al corso e ottenuto “risultati da capogiro”.

INSTAGRAM | Le sponsorizzazioni di Frank Gramuglia

Abbiamo recuperato alcuni video sui social. “Guardate i miei guadagni, grazie Maestro”, dice il Brasiliano, con le mani giunte. Urtis indica il link in basso “per avere un’entrata extra per sopravvivere dovete seguire luiii”, Gramuglia tagga Aydin nelle sue storie, promuovendo il metodo per smettere di lavorare. Il progetto Corona quindi è solo l’ultimo tassello di una macchina strutturata. E così, tra influencer pagati, sponsorizzazioni sui social e recensioni truccate prende forma un sistema commerciale aggressivo, costruito per spingere sempre più persone a pagare. Vahabov vendeva corsi. Corona lo stesso sogno, con la sua faccia in copertina.