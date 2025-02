video suggerito

Progetto Fabrizio Corona, la voce di Omar: “Seguivo i suoi consigli di investimento, ho solo perso soldi” Omar Domina, 33 anni, è un piccolo creator che si occupa di trading. Sul suo canale YouTube prova i metodi di investimento lanciati dalle star dei social. Spesso questi progetti non funzionano, compreso quello promosso nelle ultime settimane da Fabrizio Corona. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Intervista a Omar Domina

A cura di Valerio Berra

Il progetto di investimenti di Fabrizio Corona si basa tutto sul sistema dei Segnali. Si entra in un gruppo Telegram. Si attivano le notifiche e da qui iniziano ad arrivare suggerimenti sulle operazioni finanziarie, spesso sulle criptovalute. Gli amministratori dicono agli utenti quando aprire una posizione e quando chiuderla. Tutto, almeno a fino a pochi giorni fa, su una piattaforma che fa riferimento a una società con sede legale ad Anguilla, nei Caraibi.

Il primo canale Telegram gestito da Fabrizio Corona, o più probabilmente da un team di collaboratori si chiamava Fabrizio Corona Project. Aveva 35.000 iscritti. Poi Telegram ha deciso di bollarlo con un’etichetta rossa dove si legge Scam, Truffa. Corona ha scelto di aprirne un altro. Il nuovo PROGETTO CORONA ha già superato i 3.600 iscritti.

Omar Domina, 33 anni, ha provato a seguire per due settimane i consigli di investimento di questo gruppo. Omar è un creator, ha un piccolo canale YouTube da 27.000 iscritti e spesso pubblica video in cui prova i gruppi Telegram che consigliano investimenti. Nelle ultime settimane ha provato quelli consigliati da Fabrizio Corona. Ci ha spiegato come è andata.

Ti occupi di investimenti?

Diciamo appassionato di trading. Su YouTube provo i servizi di trading che funzionano in modo sospetto. Mi piace capire i meccanismi alla base degli schemi di investimento.

Quanto hai investito nel progetto Corona?

Il minimo che consigliavano: 300 euro. Una volta fatto il deposito sulla piattaforma mi è stato dato un bonus equivalente quindi sono partito da 600 euro. In due settimane ho perso quasi tutto: mi sono fermato a 190 euro.

Nel gruppo pubblico vengono mandati gli screenshot di buoni guadagni, anche centinaia di euro a operazione.

Sì, le operazioni però non coincidevano con quelle suggerite nel gruppo VIP, il gruppo dove poteva entrare solo chi aveva lasciato un deposito.

Quante persone c’erano in questo gruppo?

Mi hanno sbattuto fuori dopo due settimane, avevo pubblicato il video in cui mostravo come funzionava il loro progetto. Fino al 13 febbraio c’erano 1.500 persone.

Quindi almeno 1.5000 utenti hanno lasciato un deposito di 300 euro per entrare in questo progetto.

Non sappiamo i numeri completi. Bisogna capire anche quanto le persone hanno versato nel tempo: ci veniva detto che chi provava subito a prelevare sarebbe stato cacciato dal gruppo.

Che operazioni venivano segnalate?

Principalmente cripto. Venivano spiegati i parametri da impostare per l’operazione. Certo, spiegavano anche che le operazioni erano a nostro rischio e pericolo.

Hai provato tanti gruppi di Telegram di questo tipo. Ne hai mai trovato uno che funziona?

No, mai. Alcuni riescono a far durare il gioco più a lungo, proponendo investimenti conservativi. Perdi poco, ogni tanto guadagni ma alla fine sei sempre in perdita.

Avevi mai usato la piattaforma di trading che consigliano?

Mai vista. Ti dirò, potrebbe anche essere nata apposta per questo progetto.

Gli altri utenti del gruppo chi erano?

Non lo so ma dopo che ho iniziato a parlare del progetto e di cosa mi è successo mi sono arrivate diverse testimonianze. Pensavo che le vittime fossero soprattutto ragazzini inesperti invece ci sono anche adulti che si sono fidati di Corona. Le perdite di cui mi hanno parlato vanno dai 300 ai 1.500 euro.