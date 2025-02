video suggerito

Cosa non torna nella versione di Fabrizio Corona sul Progetto Corona, il programma-truffa per il trading Nella puntata del 26 febbraio di Fuori dal Coro, Fabrizio Corona ha scaricato definitivamente il Progetto Coorna. Ha detto di essere solo un testimonial, di aver preso le distanze dal programma di investimenti e di aver risarcito una signora che l’aveva contattato. Una linea di difesa che ha qualche zona grigia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Corona ha ammesso che il Progetto Corona non è quello sembra. Non è un piano di investimenti che può garantire un’entrata extra. Non è un progetto gestito direttamente da lui. Non è un metodo certo per guadagnare fino a 4.000 euro al mese. Corona a Fuori dal Coro di Mario Giordano ha risposto ad alcune delle domande che nelle ultime settimane si sono accumulate attorno ai suoi progetti di trading. Soprattutto quando i link del Progetto sono spariti dai suoi social.

“Mi è arrivata una mail di una signora. Dice che c’è qualcosa che non va nel Progetto Corona”. Spiega Corona: “Ho tolto il Progetto Corona da tutte le mia attività. Io ho sbagliato a consigliarvi questo ma io avevo un contratto pubblicitario”. Insomma la linea di difesa è chiara ed era già stata anticipata nei giorni scorsi. Corona ha scaricato il progetto, dice di essere stato solo un testimonial e quindi non è colpa sua se le cose non hanno funzionato.

Il problema del marketing: la comunicazione era trasparente?

Riassumiamo. Il Progetto Corona era un programma di investimenti sponsorizzato da Fabrizio Corona. Si partiva da un canale Telegram, quello poi bollato come TRUFFA, si parlava con un operatore e poi da qui si cominciava a investire su una piattaforma. La guida agli investimenti veniva fornita direttamente su Telegram. Funzionava? Secondo chi l’ha provato no. Vi lasciamo una testimonianza.

In tutto questo Fabrizio Corona non si è mai presentato come il testimonial o come la persona che consigliava un progetto di investimenti. Tutta la comunicazione era basata sul fatto che il progetto fosse suo. Che quello fosse il modo in cui era diventato ricco. Che i consigli dati sul trading erano gli stessi che stava seguendo lui. Addirittura nei pulsanti automatici dei chatbot erano scritte varianti di “Ok Fabri”.

Che cosa succede a chi ha investito?

Corona ha raccontato la storia di una signora che avrebbe contattato il suo ufficio e sarebbe stata subito rimborsata. La stessa cosa non è successa a tutte le persone che in queste settimane hanno denunciato di aver investito e perso soldi, nei commenti sui social o con testimonianze dirette. Anzi.

In un video pubblicato il 21 febbraio sul canale Telegram Fabrizio Corona risponde alle critiche così: “Quante notizie sono uscite sul progetto Corona? Di tutti questi gelosoni, ragazzini o finti giornalisti che dicono che indagano?”. Una linea diversa da quella lanciata a Fuori dal Coro.

Le accuse di Fabrizio Corona alle vittime della truffa

Nelle spiegazioni di Fabrizio Corona c'è anche un altro passaggio che non funziona. Dopo il servizio di Fuori dal Coro ha detto che le persone intervistata nella trasmissione di Mario Giordano erano "attori pagati da Mediaset". Una delle testimonianze trasmesse è quella di Omar Domina, uno youtuber che ha provato il metodo lanciato da Corona per qualche testimonianza.

La sua testimonianza risale a prima della puntata di Fuori dal Coro. L'aveva pubblicata su YouTube l’8 febbraio e poi ha rilasciato un’intervista a Fanpage il 18 febbraio. Insomma. Non possiamo escludere che Mediaset gli abbia dato un gettone di presenza ma la sua testimonianza era nota prima che se ne occupasse Mediaset.