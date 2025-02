video suggerito

Corona in fuga dal Progetto Corona: "Prendo le distanze, rimborso chi si lamenta". Ma qualcosa non torna Ora Fabrizio Corona è in ritirata dal Progetto Corona, il programma di investimenti finanziari sponsorizzato nelle ultime settimane. Dice di aver sospeso le attività di marketing appena qualcuno si è lamentato ma nella sua versione ci sono ancora punti da chiarire. Nei giorni scorsi queste lamentele venivano attribuite a "gelosoni, ragazzini o finti giornalisti che dicono che indagano".

A cura di Valerio Berra

I gruppi Telegram per gli investimenti finanziari di Fabrizio Corona sono dispersi. Una volta erano fissati nella bio del suo profilo Instagram, facevano riferimento al Progetto Corona, uno schema di investimenti con cui veniva "garantita" un'entrata extra. Poi Telegram ha deciso di intervenire: ha bollato il gruppo del Progetto Corona con l’etichetta di SCAM, nella versione italiana TRUFFA. Allora Corona ne ha aperto un altro. Ma è durato pochi giorni: ora è già chiuso.

Nel frattempo si alzato un po’ di rumore attorno a questi progetti di investimenti. Fabrizio Corona li rilanciava spesso, nelle story o prima dei video del podcast Falsissimo. Poi qualcuno ha cominciato a lamentarsi sui social. Abbiamo iniziato a parlarne qui su Fanpage, alcuni creator hanno raccontato la loro testimonianza direttamente su YouTube e sono intervenuti esperti di trading.

Alla fine i gruppi gli investimenti sono spariti, sia nei contenuti di Fabrizio Corona che nei suoi social. Certo, sono arrivati altri schemi di marketing. Corona ha lanciato una meme coin, un token digitale chiamato $CORONA. Sul Progetto Corona, sulle entrate “garantite” è calato il sipario. E ora c'è anche la prima presa di posizione di Fabrizio Corona sull'argomento.

La risposta di Fabrizio Corona a Mario Giordano

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha pubblicato delle storie su Instagram in cui mostra uno scontro con un inviato del programma tv Fuori dal Coro. Il tema sembra chiaro. L'inviato chiedeva a Corona proprio dei gruppi di trading di cui abbiamo parlato in questi giorni. Al video è seguito una risposta di Mario Giordano, giornalista Mediaset e conduttore di Fuori dal Coro. Ed è qui che Corona ha spiegato cosa sta succedendo con i suoi progetti di trading finanziario.

In una serie di storie su Instagram ha scritto: "Sono stato testimonial di questa iniziativa, alla cui realizzazione non ho partecipato e alla prima lamentela e dubbio ho fatto rimborsare chi si è lamentato e ho sospeso la mia attività. È da dieci giorni che non troverai nulla sui miei profili". Dalle frasi la posizione sembra chiara: lui sponsorizzava i gruppi ma non aveva nulla a che fare con il progetto e quando qualcuno si è lamentato ha chiusto tutto. Ma è davvero così?

I dubbi che non sono mai stati ascoltati

C'è qualcosa che non funziona nella versione di Corona, almeno su un punto. Fabrizio Corona spiega di aver preso le distanze dal programma di investimenti finanziari Progetto Corona da dieci giorni e aver bloccato tutto dopo le prime lamentale e i primi dubbi. Non è così. Il 15 febbraio sul gruppo Telegram principale del Progetto Corona compare un video di Corona in cui dice: "Abbiamo aperto un nuovo canale Telegram. Gli stupidi e gli invidiosi quando c'è gente che fa delle cose belle provano a buttarle giù e ostacolarle. Ci sono quelli soddisfatti e quelli insoddisfatti".

Quindi anche quando inziavano a circolare dubbi su questi progetti, Corona ha continuato l'attività di marketing. Non solo. Il 21 febbraio sul nuovo canale Telegram di Fabrizio Corona compare un altro video, ancora più chiaro: "Quante notizie sono uscite sul Progetto Corona? Di tutti questi gelosoni, ragazzini o finti giornalisti che dicono che indagano? Il Progetto Corona è un progetto serio. Non siamo qua a dirvi che vi diamo un'entrata garantita". Esattamente il contrario di quello che diceva nei video di Falsissimo.

Come sono cambiati i video su YouTube di Falsissimo

Il Progetto Corona infatti era lo sponsor dei video di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube. Un format diventato famoso per aver parlato della relazione tra Fedez e Angelica Montini, una relazione che secondo Corona sarebbe rimasta viva anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Al minuto 0:33 del video compariva una scritta: “Falsissimo è presentato da Progetto Corona”.

La prova la potete trovare in un altro video: “Il nuovo progetto di Fabrizio Corona…”, pubblicato su YouTube dal creator mr. RIP, ingegnere informatico esperto di trading e finanza. Nel video commenta proprio questa parte e spiega i meccanismi dietro questo tipo di progetti. Dopo il cartello “Falsissimo è presentato da Progetto Corona” cominciava lo spot.

“Io lavoro da quando ho 20 anni. Ne ho 51 ed è più di 30 anni che stampo milioni. Adesso ho deciso per il piacere vostro di aprire un mio progetto. Il Progetto Corona, questa è la parola che vi dovete stampare in mente. Il Progetto Corona vi permette di avere un’entrata extra, garantita. Il link lo trovi nella bio”.

Tutto sparito. Ora minuto 0:33 c’è un frame nero e poi il video inizia subito con Corona che parla dell’argomento della puntata. Non solo. Nella biografia del video si poteva trovare il link diretto al canale del Progetto Corona. Cancellato anche questo.

Il parere dell’avvocato: “Ma quale progetto? È solo un testimonial”

Una retromarcia? Ormai sembra chiaro. Eppure l'immagine di Corona viene ancora usata per il trading. Il gruppo Fabrizio Corona Project NON (il NON serve per anticipare l’etichetta TRUFFA) è ancora attivo. Domenica 23 febbraio verso le 10:00 gli amministratori del gruppo hanno pubblicato una foto di Fabrizio Corona con una maschera per il viso e qualche messaggio: “Oggi è il mio giorno preferito perché stasera aprono i mercati e il mio team mi farà fatturare di nuovo”.

Difficile sia lui a scrivere. Eppure l’effetto per un utente poco attento può essere proprio quello. Fanpage.it ha raggiunto per un commento Ivano Chiesa, avvocato storico di Corona. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima della presa di posizione di Corona. Così dice Chiesa: “Non ne so molto ma lui di solito fa sempre il testimonial. Per esperienza, visto che sono 15 anni che lo conosco, lui fa sponsorizzazioni, marketing e diffusione dell’immagine. Se chiede di sponsorizzare un chilo di formaggio, loro lo fanno”.

E ancora: “Il trading? Si figuri se Fabrizio o Atena (la società a cui Corona fa riferimento) fanno la piattaforma di trading. Ma è ovvio. È una materia estremamente complessa. Avrà fatto il testimonial, immagino, dell’iniziativa. Che poi l’iniziativa sia buona o no, può capitare. Ripeto. Non conosco la vicenda del dettaglio. Parlo per esperienza. Deduco che non abbiano partecipato alla creazione del prodotto”.

TELEGRAM | Uno screenshot dal gruppo Fabrizio Corona Project