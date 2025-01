video suggerito

Corona mostra le chat su Fedez e Chiara Ferragni: "Matrimonio finto dall'inizio, lui ha sempre amato Angelica Montini" Tradimenti, crisi personali e confessioni drammatiche: Fabrizio Corona toglie il velo dalla favola dorata di Fedez e Chiara Ferragni e fa nomi e cognomi, pubblica audio su tutta la storia. Il rapper avrebbe sempre amato Angelica Montini ed era per lei che stava male a Sarà Sanremo.

"Ti ho fatto capire da un mese a questa parte che questa situazione mi faceva male". "Hai scritto al tuo fidanzato perché vuoi rimetterti insieme". Sono i botta e risposta di Angelica Montini e Fedez in una conversazione telefonica a tre con Fabrizio Corona. Tutto materiale che è stato pubblicato dall'imprenditore dei media nell'ultima puntata di Falsissimo, il suo format YouTube che nel giro di meno di 24 ore ha fatto il boom di visualizzazioni. Corona ha acceso i riflettori su un retroscena che riguarderebbe il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, rivelando dettagli scottanti che sembrano usciti da una sceneggiatura di una serie televisiva. "E invece è la verità", ribadisce più volte Corona. Tra quelli che sarebbero intervenuti per bloccare la diffusione del video, secondo l'ex re dei paparazzi, persino la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Chi è Angelica Montini, il vero amore di Fedez secondo Corona

Al centro di tutto c'è Angelica Montini, chi era costei? Giovane imprenditrice milanese e proprietaria di un brand di moda. Secondo Corona, la relazione tra i due sarebbe iniziata prima ancora dell'incontro tra Fedez e Chiara Ferragni e avrebbe continuato a intrecciarsi alla vita del rapper anche durante il matrimonio con l'imprenditrice digitale. Montini, cresciuta in una famiglia benestante e formatasi all'Istituto Marangoni, avrebbe sempre mantenuto un basso profilo, considerato che era già impegnata con un rampollo di una famiglia leader nel settore dei biscotti. Corona suggerisce inoltre che la Montini non avrebbe mai ritenuto Fedez "alla sua altezza", facendo parte dei "circolini" della Milano radical chic: "Sono tutti comunisti col rolex", aggiunge.

Uno scatto di Angelica Montini.

Il tentato suicidio di Fedez a Sarà Sanremo: "C'entrava Angelica Montini, lo aveva lasciato"

Ma Corona attribuisce a Montini un ruolo cruciale nei momenti più delicati della vita di Fedez, collegando il malessere del rapper in occasione pubbliche – come l’apparizione a Sarà Sanremo del 18 dicembre 2024 – alla fine della loro relazione. "Due giorni prima, Angelica gli aveva scritto: ‘Mi spiace, ma non provo più lo stesso'. Nonostante le avessi consigliato di non farlo, lei lo ha chiamato lo stesso poco prima che salisse sul palco. Sono rimasti al telefono per mezz’ora", racconta Corona. L’effetto di quella telefonata sarebbe stato devastante. Corona rivela che Fedez, disperato, lo avrebbe contattato dichiarando di aver ingerito una boccetta di Minias, un potente sedativo. "Mi ha mandato un messaggio da far leggere ai suoi figli, nel caso gli fosse successo qualcosa", ha dichiarato Corona. L’intervento di un medico, allertato da Corona e dalla madre del rapper, avrebbe evitato il peggio, scongiurando una tragedia. Anche Carlo Conti era informato sui fatti: "Un altro al suo posto non si sarebbe comportato bene come lui", ha detto Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona racconta il caso Fedez-Montini a Falsissimo.

Ma la vicenda non si sarebbe fermata lì. Sempre secondo Corona, Chiara Ferragni avrebbe scoperto la verità su Montini il giorno dopo quella drammatica serata. Convinta di parlare con Corona, Chiara avrebbe chiamato il marito per questioni familiari, sentendosi invece confessare tutto. La sua reazione? Un messaggio lapidario: "Tu sei uno str***o di me**a".

Secondo Corona, Fedez amava Angelica già prima di sposare Chiara Ferragni

Fabrizio Corona va oltre e racconta un episodio surreale accaduto il giorno del matrimonio Ferragnez. Pochi minuti prima di pronunciare il fatidico sì, Fedez sarebbe stato chiuso in bagno, al telefono con Angelica Montini, dichiarandole il suo amore e offrendosi di annullare tutto se lei lo avesse chiesto. Montini avrebbe deciso di restare nell'ombra, permettendo così alla "favola" di proseguire. Tuttavia, secondo il racconto di Corona, Montini non sarebbe mai uscita definitivamente dalla vita del rapper.

La telefonata registrata e messa in onda nella seconda parte di Falsissimo

Nella seconda parte di Falsissimo, disponibile solo per gli abbonati al canale di Fabrizio Corona, c'è la telefonata integrale nella quale Fabrizio Corona fa una conversazione a tre con Fedez e Angelica Montini cercando di fare da paciere. Nella conversazione, scopriamo che Angelica dice a Fedez di avergli fatto capire più volte che la situazione tra i due le causava dolore. Fedez le ha risposto sostenendo che lei aveva scritto al suo fidanzato perché desiderava rimettersi insieme con lui, rinfacciandole di avergli scritto e detto ‘Ti amo' solo poche settimane prima. Angelica ha ribattuto chiedendo se, anche qualora fosse vero, lui avesse il diritto di vendicarsi per questa ragione. Ha aggiunto che lo aveva amato e che, pur avendo avuto l’opportunità di rovinargli il matrimonio, aveva scelto di non farlo perché gli voleva davvero bene. Ha poi sottolineato che ci sono cose che la fanno soffrire e che lui non poteva reagire in quel modo. Angelica ha quindi ammesso di avergli scritto "ti amo" in passato, ma ha precisato che aveva perso ogni sentimento a causa del caos che si era generato. Un puttanaio, queste le parole usate da Angelica per il fatto che il suo compagno sarebbe venuto a conoscenza della frequentazione con Fedez. In questo scenario, è spuntato fuori persino il nome di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato avrebbe chiesto a Fabrizio Corona di non pubblicare nulla, perché Angelica Montini avrebbe chiesto il favore a uno dei suoi figli. Corona, però, sentenzia in video con una punta di orgoglio: "Trattative non ne facciamo più, soldi non ne vogliamo. Noi pubblichiamo tutto".