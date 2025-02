Achille Lauro sul rapporto con Fedez dopo i gossip su lui e Chiara Ferragni: “Nessuna conferma, è tutto montato” Achille Lauro a Sanremo ha risposto alle domande dei giornalisti sulla vicenda di gossip che lo vede protagonista. Stando al racconto di Corona, sarebbe stato al centro del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni nonostante l’amicizia con il rapper. Il cantante di Incoscienti giovani ha commentato: “Nessuno ha confermato, è tutta una roba montata”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Achille Lauro a Sanremo ha parlato per la prima volta del gossip che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane. Fabrizio Corona ha raccontato a Falsissimo di una presunta e segreta relazione del cantante con Chiara Ferragni quando lei era ancora sposata con Fedez. Alla domanda sulla canzone Battito del rapper – anche lui tra i Big in gara al Festival – l'interprete di Incoscienti giovani ha rotto il silenzio commentando: "Nessuno ha mai confermato quello che dicono, è tutta una roba montata".

Le parole di Achille Lauro su Fedez

Achille Lauro alla richiesta di un giornalista di commentare la canzone di Fedez, Battito, ha risposto: "Non l'ho ascoltata bene, ma so che sta piacendo. Sono contento per lui". Visti i gossip che hanno tirato in ballo entrambi, il cantante ha aggiunto: "Mi auguro di vederlo, quella è una roba montata da terzi. Rapporto con Tony Effe? Lo conosco da anni, lo vedo". Poi, alla domanda "Se tornassi indietro nel tempo rifaresti tutto?", ha risposto: "Sì, tutto. Nell'amicizia con loro? Nessuno ha mai confermato quello che è uscito". Su Fedez ha concluso: "Se ha avuto dei momenti difficili in questi anni, spero che si ricentri".

Il silenzio di Fedez sulla vicenda

Fedez dopo aver rotto il silenzio sulla puntata di Falsissimo nella quale viene svelata la sua relazione con Angelina Montini, non è più tornato sulla vicenda di gossip che lo tira in ballo. L'ex moglie, stando al racconto di Corona, lo avrebbe tradito con Achille Lauro e con Naska, ma Fedez sembrerebbe aver preferito concentrarsi solo sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. All'Ariston canta Battito, un brano nel quale parla della depressione. "Mi avete ricordato che la musica è più forte di ogni rumore di fondo" ha scritto su Instagram nell'ultimo post pubblicato poche ore fa.