Fedez voleva rinunciare a Sanremo dopo il caso Montini, le chat e gli audio prima del Festival: "Non sono in grado" In un video pubblicato da Ale Della Giusta, lo youtuber svela i retroscena sulla percorso di Fedez a Sanremo 2025. Lo fa in modo diretto, trascorrendo insieme a lui i dieci giorni precedenti all'inizio della kermesse e mostrandone un'immagine del tutto inedita, attraverso audio e filmati in cui il rapper vaglia anche l'ipotesi di non partecipare, visto il caos generato dai gossip di Fabrizio Corona.

In un video pubblicato poche ore fa da Ale Della Giusta, lo youtuber svela i retroscena sulla partecipazione di Fedez a Sanremo 2025. Lo fa in modo diretto, trascorrendo insieme al rapper i dieci giorni che hanno preceduto l'inizio della kermesse e mostrandone un'immagine del tutto inedita, attraverso audio e filmati in cui Federico esprime a pieno ogni emozione. Dall'ansia, all'adrenalina, alla paura di essere mal giudicato dopo i gossip di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Chiara Ferragni e la relazione con Angelica Montini, tema caldo di quel periodo.

Le chat e gli audio di Fedez ad Ale Della Giusta prima di Sanremo

Voce narrante di quello che viene presentato come una sorta di cortometraggio sull'avventura di Fedez al Festival, Della Giusta esordisce presentando così il rapper: "Sono stati giorni in cui ho scoperto un lato di Federico più introspettivo, che viene spesso tralasciato da molti e che l'ha portato a tanto così da abbandonare il Festival". "È ovvio che mi devo ritirare, bro", dice Fedez stesso in un filmato girato prima dell'inizio della kermesse, quando era sulla bocca di tutti a causa dei gossip di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Chiara Ferragni.

In partenza per Sanremo, Federico era pronto per le prove generali, ma il suo umore non era dei migliori. "Sei teso per le prove?", gli chiede il creator. "No, ca**i vari", risponde lui, scostante. A sorprendere lo youtuber, come spiegato da lui stesso, i cambi repentini d'umore di Fedez durante il viaggio, capace di passare dall'esaltazione a momenti di down, segnati dalla malinconia.

L'ipotesi di rinunciare: "Sono a pezzi, non mi sento in grado"

Arrivati a Sanremo, Della Giusta assiste alle prove generali di Bella Stronza, che Fedez ha cantato con Marco Masini nella serata delle cover. Poco dopo, però, parla del crollo emotivo: "A un certo punto ero quasi sicuro che avrebbe mollato ancora prima di iniziare", confessa Della Giusta, prima di mostrare gli screenshot di una chat tra lui e il rapper, risalente al 30 gennaio, a soli 3 giorni dalla pubblicazione dell'episodio di Falsissimo dedicato ad Angelica Montini.

A quel punto, parte un audio mandatogli direttamente da Fedez: "Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi". Il suo timore era quello di andare all'Ariston e fare "il bersaglio umano", visto che da lì a poco sarebbe uscito il secondo video, quello su Ferragni.

Per quanto tu sia abituato, ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. Non hai qualcuno che ti può capire rispetto a una situazione del genere. Solo Chiara può comprendere.

"Ho bisogno della musica", i retroscena su Battito

Il giorno dopo la pubblicazione del video di Corona, Della Giusta è in auto e sta andando proprio da Fedez. L'artista si trova a casa sua e sta aspettando la cartomante. "Io non ricordo niente, dopo che sono sceso dal palco ero in blackout", confessa dopo un po' sulla sua partecipazione a Sarà Sanremo, durante la quale era apparso confuso e disorientato. Dal suo bisogno di appropriarsi della musica, nasce Battito, il brano che gli ha fatto guadagnare il quarto posto a Sanremo 2025: "È una canzone d'amore e di odio, parla della convivenza con noi stessi".