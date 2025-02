Chi è Alessandro Della Giusta, youtuber che ha seguito Fedez a Sanremo

video suggerito

Alessandro Della Giusta è lo youtuber che ha accompagnato Fedez durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, raccontando in un video tutti i retroscena dell'evento. Ha 26 anni, è nato a Udine e sul suo canale YouTube è seguito da oltre 1milione e mezzo di followers.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Della Giusta è lo youtuber che ha accompagnato Fedez durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, dall'11 al 15 febbraio. Ha 26 anni, è nato a Udine e sul suo canale YouTube è seguito da oltre 1milione e mezzo di followers. Nel 2024 è stato nominato Top Creator dai Webboh Awards. I suoi video raccontano esperienze vissute in prima persona, dalla scoperta di luoghi insoliti o abbandonati, al viaggio in alcune realtà.

Chi è Ale Della Giusta, youtuber e content creator

Alessandro Della Giusta è nato il 15 ottobre (stesso giorno di Fedez) del 1998 a Udine. Cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Gorizia (Cormons), frequenta il liceo delle Scienze Umane ma vive anni difficili durante l'adolescenza perché vittima di bullismo e affetto da una malattia autoimmune causata dallo stress. Ad aiutarlo in quel periodo complicato è stato il basket, sport che pratica fin da piccolo e che lo ha portato a girare l'Italia inseguendo il sogno di diventare un giocatore professionista. A 19 anni, però, non riuscendo a raggiungere il suo obbiettivo, torna in Friuli dai genitori e si cimenta in lavori saltuari.

Alessandro Della Giusta

La carriera nel mondo dei social inizia nel 2018, anno in cui pubblica il suo primo video, un racconto del viaggio fatto in America. Il contenuto raggiunge 2000 visualizzazioni ma questo non scoraggia Della Giusta, che continua a girare e condividere con il pubblico i suoi racconti, fino a diventare virale. Ad oggi il suo canale YouTube conta 1milione e mezzo di iscritti, mentre su TikTok e Instagram ne ha più di 500mila. Nel 2022 fonda la sua società con un team di oltre 15 collaboratori.

Cosa racconta nei suoi video Ale Della Giusta

Sono diversi i temi affrontati da Della Giusta nei suoi video, che su Youtbe raggiungono milioni di visualizzazioni. Si tratta per lo più di attualità e di esperienze che vive in prima persona, come la scoperta della parte segreta delle catacombe di Parigi di notte o il viaggio in quartieri pericolosi di Los Angeles e New York. Ogni contenuto dello youtuber è contraddistinto dal suo stile di narrazione: lui è presente, ma lascia protagonista la storia, pur accompagnando lo spettatore nel racconto dettagliato dell'esperienza.

La settimana sanremese di Ale della giusta e Fedez

L'ultimo video di Ale Della Giusta racconta il dietro le quinte della settimana di Sanremo di Fedez. Lo youtuber ha accompagnato il rapper durante il Festival e nei giorni che lo hanno preceduto documentando le sue giornate, dai momenti di felicità alla paura di non riuscire a sostenere un palco come quello dell'Ariston. Il rapper ammette di aver pensato di rinunciare alla kermesse dopo l'uscita del video di Fabrizio Corona sul suo conto, in cui viene rivelata la sua storia con Angelica Montini e la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Nel video-retroscena anche la telefonata del rapper all'ex re dei paparazzi, in cui gli chiede di non pubblicare la seconda puntata del suo format, incentrato sulla ex moglie e sui suoi presunti tradimenti.