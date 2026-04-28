Concerto Primo Maggio 2026, la line up dei cantanti sul palco in Piazza San Giovanni

Madame, Ditonellapiaga ed Emma Marrone, Concerto Primo Maggio 2026

Venerdì 1° maggio 2026 ritorna il Concertone del Primo Maggio a Roma, nella sua sede storica di Piazza San Giovanni in Laterano. L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, vedrà la partecipazione di oltre 45 artisti, tra grandi nomi della scena nazionale, ma anche nuove proposte che stanno conquistando rilevanza negli ultimi anni. La 37° edizione dell'evento avrà come titolo dell'edizione "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale", con il focus artistico "Il domani è ancora nostro". L'organizzazione dell'evento è ancora affidato a iCompany, come la direzione artistica a Massimo Bonelli: confermata alla conduzione Big Mama, a cui si aggiungeranno Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.

Tutti gli artisti al Concerto a Roma

È stata definita la line-up degli artisti che si esibiranno sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026, qui in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. Al roster, si aggiungeranno anche le tre vincitrici del contest 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

L'evento a Piazza San Giovanni

L'evento, dopo la parentesi al Circo Massimo nel 2024, ritorna in Piazza San Giovanni Laterano, con il libero accesso del pubblico. Lo spettacolo potrebbe cominciare intorno alle ore 15: per chi non potrà essere presente nella cornice romana, c'è una lunga programmazione Rai. Infatti, il Concertone sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay dalle ore 15 fino al termine dell'evento, intorno alla mezzanotte. Rai garantirà anche la visione per coloro che risiedono all'estero sul canale Rai Italia.