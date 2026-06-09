Rock in Roma 2026, il programma completo: i cantanti, le date dei concerti e i luoghi degli eventi
Comincia stasera, 9 giugno 2026, la sedicesima edizione del Rock in Roma, uno dei festival principali dell'estate italiana. Da anni il festival che si tiene all’Ippodromo delle Capannelle è diventato un appuntamento fisso ospitando artisti nazionali e internazionali, con una line up che guarda alla musica in maniera trasversale, cercando di guardare a ciò che avviene in questi anni e unendo anche un po' di artisti che hanno caratterizzato la storia della musica mondiale. E questa sera si parte proprio guardando all'estero con il primo appuntamento che vedrà salire sul palco i The Offspring (accompagnati dalle special guests: A Day To Remember + Sleep Theory).
Il programma completo: le date dei concerti e gli artisti
Il Festival si tiene in due location, quella principale che è, appunto, l'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Due luoghi molto diversi tra loro, per posizione, dimensione e atmosfera che vogliono proprio essere l'esempio delle anime che il Rock in Roma vuole incarnare. Dal rock al pop, dall’urban all’indie, dal metal alla scena cantautorale, il Festival si propone di avvicinare pubblici diversi per un totale di 16 concerti (quello dei Counting Crows previsto il 14 giugno è stato cancellato) che si terranno dal 9 giugno al 18 luglio e vedrà esibirsi artisti come Negramaro, Caparezza, Olly, Mumford & Sons, One Reoubblic, Ben Harper e Marilyn Manson, tra gli altri. Ecco il programma completo del Festival diviso per location:
Ippodromo delle Capannelle
- 9 giugno The Offspring (special guests: A Day to Remember + Sleep Theory)
- 13 giugno Pippo Sowlo
- 18 giugno Gemitaiz
- 20 giugno Negramaro
- 26 giugno Caparezza
- 30 giugno Olly
- 2 luglio Emma
- 7 luglio Mumford & Sons (with Caamp)
- 10 luglio Mannarino
- 12 luglio OneRepublic
- 16 luglio Litfiba
- 17 luglio Luchè
- 18 luglio Bluvertigo
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea
- 29 giugno Ben Harper & The Innocent Criminals
- 7 luglio Europe
- 14 luglio Marilyn Manson (special guest: Vowws)
A che ora cominciano e finiscono i concerti
Per quanto riguarda i concerti all'Ippodromo, il Festival comincia generalmente alle 19.30 ed è possibile entrare già un'ora prima, alle 18.30. Per sicurezza è bene controllare il sito ufficiale per eventuali cambiamenti. L'orario di fine dei concerti dovrebbe essere a mezzanotte e mezza, eccetto i giorni in cui sono presenti aftershow/dj set in cui termina alle ore 3.00 a.m. Il villaggio resterà comunque aperto tutte le sere degli show fino alle 2.00 a.m.
Come arrivare all'Ippodromo delle Capannelle
Per chi volesse raggiungere l'Ippodromo delle Capannelle in treno, la soluzione più semplice è fermare alla fermata Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. La linea è la FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Da termini a Capannelle il percorso dura circa 9 minuti. In auto, invece, arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 "Appio San Giovanni" Via Appia Nuova, direzione Roma. Per tornare da Capannelle, al termine di alcuni dei concerti in programma al Rock in Roma saranno predisposti treni speciali con destinazione Roma Termini. Il Rock in Roma, inoltre, organizza anche un servizio Bus-navetta (con "Eventi in bus") che al termine dei concerti riaccompagnerà i fan verso il centro di Roma: sono previste due navette, una 30 minuto dopo la fine di ogni concerto e la seconda a un'ora dalla prima (quindi 90 minuti dalla fine del concerto).