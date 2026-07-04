La scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vergata a Roma, l’ordine delle canzoni

Questa sera, sabato 4 luglio 2026, avverrà “La Favola Per Sempre”, il concerto da record di Ultimo a Roma, nell’area sud-est della città, precisamente a Tor Vergata. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ultimo a Roma, non in ordine d’esibizione.

Ultimo, La Favola Per Sempre, 2026

Stasera, sabato 4 luglio 2026, arriva "La Favola Per Sempre", il concerto da record di Ultimo che si terrà a partire dalle 21 nell'area sud-est di Roma, precisamente a Tor Vergata. L'evento, che accoglierà 250mila spettatori paganti, avrà come unico ospite Fabrizio Moro, come annunciato dal cantautore negli scorsi mesi: "Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio". Un evento da record, essendo il concerto con il maggior numero di spettatori paganti, ovvero 250 mila. Un concerto che Ultimo e Vivo concerti hanno cercato di rendere il più fruibile possibile, con regole meno stringenti del solito, agevolazioni per quanto riguarda la possibilità di introdurre acqua (che sarà gratis all'interno), cibo e facilitazioni per persone con disabilità e donne in stato di gravidanza.

La scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vargata a Roma

Mappa del concerto di Ultimo a Tor Vergata

Mancano poche ore al concerto che Ultimo terrà a Tor Vergata, un evento che vede gente in fila e nelle tende da giorni prima dell'inizio. Nei giorni scorsi, il 2 luglio, sono andate in scena anche le prove generali del concerto, che hanno accolto in esclusiva 1500 persone con disabilità, la cui gestione "è stata affidata all’associazione partner Mani Amiche Onlus, grazie a cui tutte le domande pervenute sono state regolarmente elaborate". Tra le canzoni eseguite durante la prova generale compaiono brani storici di "Altrove", come la titletrack e "Quei 2 innamorati", ma anche una serie di canzoni tratte da "Il giorno che aspettavo", l'ultimo album pubblicato dal cantautore romano, come "Acquario", "Romantica" e "Quest'insensata voglia di te". Questa potrebbero essere i brani in scaletta anche in base alle prove fatte nei giorni scorsi, non in ordine d'esibizione.

Pianeti

Capolavoro

Sono pazzo di te

Lunedì

Ovunque tu sia

Bella davvero

Rondini al guinzaglio

Romantica

Cascare nei tuoi occhi

La stella più fragile dell'universo

Colpa delle favole

I tuoi particolari

Il ballo delle incertezze

Fateme cantà

Stasera

Poesia senza veli

Solo

Equilibrio mentale

Medley: Tutto questo sei tu / Nuvole in testa / Domenica / Ti va di stare bene / Quei due innamorati

L'ultima poesia

Sul finale

Amati sempre

Acquario

Vieni nel mio cuore

Ipocondria

Quando dorme la città

Buongiorno vita

Giusy

Piccola stella

Questa insensata voglia di te

Buon viaggio

Alba

Quel filo che ci unisce

Ti dedico il silenzio

22 settembre

Altrove

Sogni appesi

Gli orari del concerto di Ultimo a Tor Vergata

I cancelli per il concerto del 4 luglio a Tor Vergata di Ultimo apriranno alle 7 del mattina, permettendo ai 250mila spettatori del concerto di confluire in totale sicurezza nell'area dell'evento. Durante il pomeriggio, prima dell'esibizione finale del cantautore romano, ci sarà lo spettacolo di Fabrizio Moro. Per agevolare l'enorme flusso di pubblico, anche alla fine dell'evento, le linee metropolitane A, B e C resteranno eccezionalmente aperte per tutta la notte. Inoltre, chi è in possesso del biglietto avrà diritto al ritorno gratuito in metro partendo in via esclusiva dalle stazioni di Anagnina e Giardinetti.