Ultimo, prove generali del concerto a Tor Vergata per 1500 persone con disabilità: “Grazie per averci reso primi”

Prima del concerto record a Tor Vergata, Ultimo ha aperto le prove generali a 1.500 persone con disabilità: un gesto di inclusione accolto con lo striscione “Grazie per averci resi primi”.

Ultimo e lo striscione "Grazie per averci reso primi"

"Grazie per averci reso primi" è il manifesto appeso sotto al palco di Ultimo durante le prove generali del concerto "La favola per sempre", aperta alle persone con disabilità. Il cantautore romano, infatti, a due giorni dal concerto dei record – quello con il maggior numero di spettatori paganti – ha scelto di aprire le porte di Tor Vergata: il 2 luglio, quindi, 1500 persone che hanno aderito alla possibilità di assistere all'anteprima di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, hanno avuto accesso alle prove generali di uno dei concerti più attesi di questi anni.. Un concerto per cui l'Assessore ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, ha detto di non dormirci la notte. Mentre centinaia di persone erano in fila da giorni prima dell'inizio del concerto, attrezzandosi fuori ai cancelli con le tende, 1500 persone erano sotto al palco del cantante per godere delle prove del concerto da una posizione privilegiata ed esclusiva.

Un'esperienza che sottolinea l'impegno del cantautore di facilitare l'esperienza dello show anche per una categoria di persone che solitamente vive enormi difficoltà per poter godere al meglio dei concerti, come scriveva Vincenzo Nasto su Fanpage qualche settimana fa. Leggi obsolete e barriere architettoniche costringono ogni volta le persone con disabilità a non godere pienamente degli spettacoli per cui hanno pagato. Successe anche in un concerto di Ultimo all'Olimpico. Forse è proprio questo il motivo per cui il cantautore e Vivo Concerti hanno voluto dedicare un'attenzione in più per questo concerto che sta riscrivendo le regole dei grandi eventi.

Sui social stanno girando decine di video che mostrano com'è stata la serata, con il pubblico che canta e balla e i commenti che sottolineano il cuore d'oro del cantautore. C'è chi scrive: "da non fan si vede che ha un cuore enorme con i suoi fan❤️continua così ultimo" oppure un invito ad altri artisti: "Più cantanti dovrebbero pensare di aprire le prove generali così" e ancora: "Dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano, godetevela ragazzi… siete primi nella vita". Insomma, torna il mantra che gli ha dato il nome, l'idea che anche chi è considerato ultimo, nelle sue varie declinazioni (quindi, in questo caso, agli occhi di chi organizza i concerti), possa essere primo. Questo è il significato dello striscione.

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Ma questa attenzione non finisce con l'accesso privilegiato alle prove generali, anzi, per tutta la giornata del 4 luglio "è stato curato con largo anticipo l’arrivo delle richieste di accesso per gli spettatori con disabilità, la cui gestione è stata affidata all’associazione partner Mani Amiche Onlus, grazie a cui tutte le domande pervenute sono state regolarmente elaborate". Un'iniziativa che rientra in un piano più ampio di accoglienza che vede coinvolte, per esempio, anche le donne in stato di gravidanza che avranno un accesso facilitato all'evento e un'assistenza per tutta la permanenza all'interno della venue. Per loro è riservato un accesso agevolato tramite Fast Track, con ingresso consigliato dal Varco Nord, il più vicino all'area PIT 2. Insomma, Ultimo ha lavorato affinché lo spettacolo sia il più agevole possibile.