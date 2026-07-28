D4vd può essere processato per l’omicidio della 14enne Hernandez: rischia l’ergastolo o la pena di morte

D4vd sarà processato per l’omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez. Il cantante rischia l’ergastolo e la difesa potrebbe anche chiedere la pena di morte.

D4vd e la vittima Celeste Rivas Hernandez

Il cantante americano D4vd potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio all'autore di "Romantic Homicide". Lo ha stabilito un giudice dopo cinque giorni di udienza preliminare in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il Procuratore Generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera, che da qualche anno era in ascesa. La sera prima di essere uccisa Hernandez ha scritto a D4vd: "Distruggerò la tua carriera e la tua vita".

La giudice ha stabilito che esistono elementi sufficienti per andare a processo per omicidio. Per ora non è stata ancora fissata la data di inizio del processo, ma a breve gli avvocati si incontreranno. Nel frattempo, il cantante – che ha assistito a questi cinque giorni di dibattimento con la tuta arancione dei detenuti e un paio di occhiali – resterà in carcere senza la possibilità di cauzione. Oltre all'omicidio, D4vd – il cui vero nome è David Anthony Burke – è accusato anche di atti osceni con una minore e di vilipendio di cadavere. Le aggravanti potrebbero portare a una pena massima dell'ergastolo o, addirittura, alla richiesta della pena di morte che nel caso specifico potrebbe essere chiesta a causa di aggravanti già contestate come l'agguato, l'omicidio a scopo di lucro e l'uccisione di un potenziale testimone.

D4vd durante il processo – ph Ted Soqui/Pool Photo via AP

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan J. Hochman, ha dichiarato che non hanno ancora deciso se chiedere la pena di morte per il cantante, ma che le prove portate in aula sono solo una piccola parte di quello che hanno a disposizione. D4vd si è dichiarato non colpevole e i suoi avvocati sostengono che le prove per l'omicidio non siano sufficienti, mentre l'accusa parla di accuse che sono state "provate ben oltre lo standard richiesto" e che "il crimine di cui ci siamo occupati è incredibilmente orribile e barbarico".

Celeste sarebbe stata uccisa poche ore dopo aver inviato il messaggio in cui minacciava il cantante di svelare la loro relazione. La ragazza non aveva preso bene le relazioni di D4vd con altre donne. Secondo la ricostruzione della procura lui l'avrebbe invitata a casa – l'ultimo messaggio della ragazza diceva "Tesoro, sono quasi arrivata apri la porta se sei a casa" – e l'avrebbe accoltellata appena varcata la soglia del suo appartamento. Il giorno dopo, stando all'accusa, Burke avrebbe messo il corpo della ragazza in una piscina gonfiabile e avrebbe usato su di lei una motosega, infilando in resti in un sacco che avrebbe poi messo nel bagagliaio di una Tesla.

I resti di Hernandez, infatti, furono trovati, nel settembre del 2025, nell'auto intestata all'artista – mentre questi era impegnato nel suo tour, cancellato solo dopo l'identificazione del corpo – che dopo essere stata abbandonata sulle colline dove abitava ed era stata portata a un deposito. A quel punto il cattivo odore sprigionato dal corpo in decomposizione avrebbe portato un impiegato a chiamare la Polizia. Dopo il ritrovamento del corpo e mesi di indagini, gli agenti hanno arrestato il cantante, che era stato il più cercato su Google nel 2025 a causa di questo caso. D4vd avrebbe conosciuto la ragazza sui social quando lei aveva 11 anni e due anni dopo avrebbe cominciato a intrattenere una relazione sessuale.

Un disegno di D4vd in tribunale – Bill Robles via AP

Durante il dibattimento si è scoperto anche che la ragazza era rimasta incinta e avrebbe abortito. In un messaggio il 20enne le aveva chiesto se fosse sicura che il bambino fosse suo e lei glielo aveva assicurato. I difensori di Hernandez sostengono che il ragazzo avrebbe cominciato ad abusare sessualmente di Celeste quando lei aveva 13 anni e lui 18. La difesa ha sostenuto che le prove non sono sufficienti a dimostrare che vi erano state minacce precedenti e che non c'erano storie di violenza tra i due. I legali dei familiari hanno anche accusato gli avvocati di Burke di aver infangato la reputazione della vittima. È noto anche che i genitori di Hernandez conoscessero il cantante; nel corso l'udienza la madre della ragazza ha abbandonato l'aula a causa delle prove cruente che erano state mostrate.

Le accuse di omicidio arrivano nel momento di maggior successo di D4vd, che aveva trovato il successo grazie alla pubblicazione di due canzoni, "Romantic Homicide" e "Here with me". La sua carriera era cominciata facendo dei video montaggi del videogioco Fortnite e successivamente aveva deciso di fare musica conquistandosi un seguito enorme su TikTok, SoundCloud e Spotify, dove le sue due canzoni più famose hanno superato il miliardo di ascolti. Il suo percorso musicale lo aveva portato anche a esibirsi sul palco del Coachella e nel 2025 aveva pubblicato il primo album "Withered", proprio due giorni dopo la morte di Rivas Hernandez.