Perché D4VD è il cantante più cercato su Google nel 2025: non c’entra niente la musica, ma la morte di Celeste Rivas

DV4D, via Getty Images

Google ha pubblicato nelle scorse ore la sua lista delle tendenze del 2025: anche quest'anno, dal punto di vista musicale, non sorprende la presenza di Bad Bunny, ma anche Taylor Swift e il gruppo femminile KATSEYE. Al primo posto, però, tra i personaggi musicali più cercati al mondo c'è d4vd, che rientra anche tra le 5 persone più cercate in assoluto sul motore di ricerca. A prima vista, questo exploit potrebbe coincidere con la sua presenza in alcuni festival internazionali, come il Coachella della primavera scorsa, ma anche con l'ottimo risultato avuto dal suo primo album ufficiale "Withered" uscito ad aprile.

Cosa c'entra l'omicidio della 15enne Celeste Rivas Hernandez

E invece, il picco di traffico è arrivato il 5 settembre scorso, quando il nome di d4vd, alias David Anthony Burke, è stato associato alle indagini per il ritrovamento del cadavere dell'adolescente Celeste Rivas Hernandez. Infatti, una Tesla Model Y del 2023 ammaccata, intestata al cantante, fu rimossa per divieto di sosta nel quartiere Bird Streets, sulle colline di Hollywood, e portata in un rimessaggio. Secondo la testimonianza degli operatori sul posto, il cattivo odore emanato dall'auto ha richiamato l'attenzione di un dipendente. La denuncia ha portato la polizia ad aprire il bagagliaio anteriore dell'auto.

Al suo interno è stato ritrovato un corpo in un avanzato stato di decomposizione. I resti appartenevano proprio all'adolescente Celeste Rivas Hernandez. Secondo le prime dichiarazioni il corpo sarebbe stato decapitato, un'informazione smentita dopo mesi dal capitano della polizia della contea di Los Angeles Scot Williams. Secondo la testimonianza delle forze dell'ordine, lo stato dei resti era dovuto ai fattori di conservazione e non all'utilizzo di armi da taglio sul corpo della minorenne.

D4vd iscritto nel registro degli indagati e la possibile relazione passata con la vittima

Dapprima raggiunto per informazioni sulla proprietà dell'auto ritrovata, d4vd è poi stato iscritto nel registro degli indagati: infatti il caso è stato riclassificato come indagine per omicidio e il detective della polizia di Los Angeles Joshua Byers ha anche ottenuto un'ordinanza del tribunale per secretare i risultati dell'autopsia della giovane vittima. Le accuse che pesano su d4vd sarebbero legate non solo all'auto in cui è stata ritrovata la giovane donna.

Sarebbe sospetta infatti la presenza di un tatuaggio sul dito indice della mano, contenente la scritta "Shh (Silenzio)", identico a quello visibile sulla mano del cantante. Sono stati ritrovati anche alcuni passaggi, in merito al tatuaggio, in alcuni testi di brani inediti o mai pubblicati dell'artista che suggerirebbero una relazione pregressa tra i due, che peggiorerebbe ancora di più la posizione di d4vd.

Chi è stato il cantante italiano più cercato su Google nel 2025

Nel frattempo, d4vd ha dovuto rinunciare a due collaborazioni con brand di moda come Crocs e Hollister e lo staff dei festival Lollapalooza e dello Spilt Milk hanno deciso di rimuovere il suo nome dalla scaletta. d4vd conquista quindi il primo posto nella classifica dei musicisti/cantanti più ricercati su Google nel 2025. Dietro di lui si classificano le KATSEYE e chiude il podio Bad Bunny. Sorprende il giovane cantautore Sombr, come il ritorno dei Jonas Brothers: nelle ricerche italiane invece, il podio è composto rispettivamente da Lucio Corsi, Olly e Marcella Bella.