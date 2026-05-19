Iran, la guerra in diretta, Trump: “Ho fermato un attacco imminente su richiesta degli arabi, in corso trattative serie”. Raid israeliani sul Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 19 maggio 2026 in tempo reale. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco imminente all'Iran in programma oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso "colloqui seri". Il Presidente Usa Trump ha riferito di aver deciso di rinviare l'attacco all'Iran di due o tre giorni dopo che i leader degli stati del Golfo gli avevano assicurato che "si sarebbe raggiunto un accordo". Teheran: “Asse della resistenza è più coeso che mai”. Israele bombarda il Libano e continua il sequestro delle navi della flottiglia dirette a Gaza.
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Trump: "Ottime possibilità di accordo senza bombe"
Il presidente americano, Donald Trump, vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". "Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre Paesi, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l'Iran, e sembra esserci un'ottima possibilita' di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli senza pietà, ne sarei molto felice", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 19 maggio
Trump ha affermato di aver bloccato un attacco militare statunitense previsto per oggi contro l'Iran, in seguito alle richieste dell'emiro del Qatar, del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, aggiungendo che "sono in corso trattative serie" e che si aspetta di raggiungere un accordo. Il Presidnte Usa ha dichiarato di aver deciso di rinviare l'attacco all'Iran di due o tre giorni dopo che i leader degli stati del Golfo gli avevano assicurato che "si sarebbe raggiunto un accordo". La Casa Bianca ribadisce però che “L’Iran deve rinunciare alle ambizioni nucleari”. Nonostante la tregua, aerei israeliani continuano i raid nel Libano meridionale con ordini di sfollamento forzato per i residenti. Anche Hezbollah ha affermato di continuare a lanciare attacchi missilistici e con droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale.