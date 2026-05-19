Iran, la guerra in diretta, Trump: “Ho fermato un attacco imminente su richiesta degli arabi, in corso trattative serie”. Raid israeliani sul Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 19 maggio 2026 in tempo reale. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco imminente all'Iran in programma oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso "colloqui seri". Il Presidente Usa Trump ha riferito di aver deciso di rinviare l'attacco all'Iran di due o tre giorni dopo che i leader degli stati del Golfo gli avevano assicurato che "si sarebbe raggiunto un accordo". Teheran: “Asse della resistenza è più coeso che mai”. Israele bombarda il Libano e continua il sequestro delle navi della flottiglia dirette a Gaza.